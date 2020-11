La región mantiene el toque de queda

Extremadura mantiene las restricciones de movilidad nocturna establecidas en la región entre las doce de la noche y la seis de la mañana. El toque de queda establecido por el Gobierno central para todo el país expira hoy, en el marco del estado de alarma decretado el pasado 25 de octubre, por lo que a partir de ahora son las comunidades autónomas las que tienen la competencia de seguir o no adelante con esta medida que busca frenar la expansión del coronavirus.

En el caso extremeño, el decreto publicado en el Diario Oficial de Extremadura contempla que el toque de queda seguirá en vigor hasta que finalice el estado de alarma y sus eventuales prórrogas. De hecho, ya está aprobado que este se extienda hasta el próximo 9 de mayo. De esta forma, por el momento se mantienen las restricciones de movilidad nocturna en la región y, en caso de que se acordara alguna modificación al respecto, el Gobierno regional tendría que volver a regularlas mediante la publicación de otro decreto.

El elevado número de contagios está teniendo su incidencia en el aumento de la presión hospitalaria, lo que está llevando a las comunidades a intensificar las restricciones en sus territorios. Extremadura ya está aplicando desde el pasado sábado medidas de reducción de aforo en todos los municipios extremeños, tal y como se recoge en el acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno para la declaración del estado de alerta 3 o nivel alto por coronavirus. Cabe recordar que estas medidas se prolongarán hasta las 24.00 horas del 21 de noviembre y podrían prorrogarse.

Entre las restricciones, destacar que el aforo máximo en los locales comerciales será del 40%, mientras que si están dentro de un centro o parque comercial, en las zonas comunes será del 30%. Por su parte, en los locales de hostelería y restauración estará prohibido el consumo en barra y en el interior del local no se podrá superar el 40% del aforo, al igual que en las terrazas. Las reuniones en espacios públicos y privados no podrán superar las seis personas, excepto si son convivientes, compañeros de trabajo o cumplen algún deber legal. Con respecto a las bodas y otras celebraciones religiosas o civiles, la norma contempla que en los lugares de culto no se podrá superar el 25%.

La comunidad de Andalucía, limítrofe con la región, acordó ayer que todas las actividades no esenciales tendrán que cerrar sus puertas a las 18.00 horas. Además, se prohíbe salir del municipio de residencia y el toque de queda se amplía, por lo que queda fijado entre las 22.00 y las 7.00 horas. También se mantiene el cierre perimetral de la región. Las clases en los colegios e institutos seguirán siendo presenciales, incluso en los turnos de tarde, pero en la universidad se harán de forma telemática.

Castilla y León, otra de las comunidades limítrofes con Extremadura, decidió ayer prorrogar su confinamiento perimetral 14 días, es decir, hasta las 23.59 horas del próximo 23 de noviembre. Desde el pasado viernes, la comunidad ha optado por cerrar los bares y restaurantes -salvo para reparto a domicilio-, instalaciones deportivas que no sean al aire libre y centros comerciales. Las nuevas medidas restrictivas incluyen también el cierre de establecimientos de una superficie mayor de 2.500 metros y se suspenden las visitas a los centro de mayores.

En este sentido, en la comunidad de Castilla-La Mancha se han decretado medidas especiales de nivel 2 para todos los municipios de la región, excepto lo que ya tuvieran medidas de nivel 3. Las terrazas de bares y restaurantes en Castilla-La Mancha pueden estar al 75% y en el interior al 50%, mientras que Extremadura tiene aforo del 40% dentro de los locales y al 50% en terrazas. Cabe señalar que la primera comunidad en decretar el cierre de bares y restaurantes fue Cataluña, que lo hizo el pasado 16 de octubre. También han tomado esta medida las comunidades de Navarra, Asturias, Melilla, Galicia, País Vasco.