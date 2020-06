La región prohíbe las fiestas patronales y verbenas al menos hasta el 31 de julio

Extremadura inicia su andadura por la ‘nueva normalidad’. Con el fin del Estado de Alarma deja de existir el mando único estatal y, por ello, la Junta de Extremadura aprobó el pasado viernes un decreto ley que recoge las medidas de protección y prevención frente al coronavirus, que previsiblemente se publicará este domingo en el Diario Oficial de Extremadura (DOE). Una de ellas será la prohibición de las fiestas patronales, verbenas y desfiles procesionales al menos hasta el 31 de julio. Así lo avanzó el consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, quien indicó que esta medida y el resto de las que se contemplan en la normativa podrían flexibilizarse en función de cómo evolucione la pandemia.

El titular de la sanidad extremeña definió en rueda de prensa la ‘nueva realidad’ con la idea de «vivir lo más normal posible dentro de las precauciones que debemos tener para que el virus no nos infecte porque hay que mantener al virus a raya». Esta situación se extenderá «hasta que tengamos una vacuna o hayamos eliminado al virus de nuestro país». Cabe destacar que desde hoy no hay límites para viajar a cualquier comunidad autónoma ni para que puedan venir personas de otras regiones a Extremadura. También se podrá viajar a cualquier país del espacio Schengen (el espacio de naciones que han abolido sus fronteras con España y viceversa), salvo Portugal, cuyo gobierno ha decidido que no la abrirá hasta el 1 de julio.

Con respecto a las actividades que se regulan en el decreto ley, el consejero avanzó que se prohíben las procesiones, fiestas patronales y verbenas hasta el próximo 31 de julio, si bien puntualizó que esta medida se «calibrará» en función de la evolución de la crisis sanitaria a partir de ese día. Para la autorización de estos eventos, el Gobieno regional usará la clasificación que ha establecido la Organización Mundial para la Salud (OMS), de eventos de riesgo alto, moderado y bajo.

A tenor de esta calificación, Vergeles explicó que el mayor riesgo se da en los festivales donde la gente se encuentra de pie y sin posibilidad de mantener la distancia social (1,5 metros), mientras que el moderado se refiere a eventos donde la gente puede sentarse con el distanciamiento social y el aforo permitido.

Por otra parte, el decreto ley establece que el Ejecutivo autonómico podrá aplicar tres tipos de confinamiento, en caso de que sea necesario: núcleos poblacionales, pisos o viviendas y de residencias de mayores. En este sentido Vergeles aprovechó para reclamar la colaboración de la sociedad, al recordar que se aplicará el régimen sancionador de la Ley de Salud Pública, con multas a partir de 3.000 euros.

Más medidas

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) publicará el decreto ley del Gobierno regional que regula el tránsito por la ‘nueva normalidad’, de ahí que incluya un listado con medidas de prevención por sectores y generales, como el aislamiento social en caso de sospecha de un positivo, la distancia social de 1,5 metros, la higiene, la ventilación de espacios y el pago con tarjeta.

El consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, avanzó en rueda de prensa que los mercados al aire libre tendrán un aforo del 75%, mientras que en el caso de las terrazas exteriores será de un 90% y en el interior de los establecimientos se permitirá el 70%. En las zonas comunes de los hoteles se incrementa el aforo permitido hasta el 86%, al tiempo que en los hoteles rurales será del 100%. La apertura de los parques de ocio y atracciones será recomendada con un aforo del 66%.

Por su parte, las celebraciones religiosas y civiles tendrán aforos permitidos de 150 personas al aire libre y 75 en los lugares cerrados. En el ámbito cultural, la norma recoge que en los cines y teatros el aforo será del 75% y se permitirá la producción y el rodaje audiovisual. Las salas de exposiciones y los museos no tendrán aforo reducido, pero será obligatoria la distancia social.

Vergeles añadió que en la nueva normalidad cobrará un papel importante la cartelería y la señalética, siendo obligatorio tener circuitos de entrada y salida, así como el control de aparcamientos y evitar aglomeraciones. Con respecto al control de las residencias de mayores, el decreto ley contempla que los nuevos ingresos deberán acreditar una prueba PCR negativa.