La región registra más de 10.000 sanciones por incumplir el estado de alarma

Según el texto que regula ´la salida con el perro es de unos 10 minutos, bueno pues me acaban de llamar la atención la Policia Nacional porque tengo que estar cerca de mi domicilio aunque cuando me pararon no llevaba ni 6 minutos y le indicaba al policía donde vivía pero eso no es suficiente y después de dimes y diretes me perdonó la sanción, me pregunto en que quedamos o la Ley regula el tiempo o la distancia.