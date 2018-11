La región saldrá hoy a la calle

Hoy Pedro Sanchez, se reirá mas aun de los extremeños , VARA , y sindicatos nos han vendido , los extremeños hoy seremos mas garrulos que nunca , gracias que el PP extremeño, ha estado dando la cara el Madrid por los extremeños , no nos dejemos engallar , como engalla el PSOE a los andaluces , como sindicalista de UGT , mañana mismo me dare de baja, pues este sindicato esta vendido a las políticas socialistas, mientras suben nuestros impuestos ellos cayados , no queda un sindicato del trabajador,