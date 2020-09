La región sumó ayer 240 positivos, la cifra más alta de la nueva normalidad

La curva de contagios se dispara. Extremadura notificó ayer 240 casos positivos, la cifra más alta de la nueva normalidad y el segundo dato más elevado desde que comenzara la crisis sanitaria, aunque hay que tener en consideración que antes solo se hacía la PCR a personas con síntomas compatibles, y no a los sospechosos. Según el parte diario de la dirección general de Salud Pública, se han notificado al Ministerio de Sanidad tres nuevos brotes. Uno de los brotes se ha dado en el área de Salud Llerena-Zafra, en los pisos tutelados de Berlanga, con un usuario positivo que se encuentra en aislamiento en el centro. En el día de ayer se le realizaron la PCR a 25 usuarios y 14 trabajadores. Cabe destacar que el municipio ha pedido al Gobierno regional el confinamiento social y retroceder a la fase 2 por el aumento de positivos.

La localidad pacense de Campillo de Llerena también ha pedido el confinamiento a Sanidad por el número de positivos, que ya ha tenido como consecuencia el fallecimiento de un vecino. De hecho, este es uno de los municipios en los que no han empezado las clases por el alto índice de contagios. En las últimas 24 horas se declaró un brote en el área de Don Benito-Villanueva de la Serena, en el municipio de Valdehornillos, con cinco positivos y 200 contactos estrechos. El alcalde, Víctor Manuel Menacho, ha dado positivo y ha decretado la suspensión de las actividades previstas, así como el cierre de espacios públicos. El tercer brote se ha registrado en la ciudad de Badajoz con cuatro positivos y 14 contactos estrechos. En la residencia de mayores El Prado de Mérida se ha detectado un trabajador positivo, que se encuentra aislado, y se están realizando PCR a 14 trabajadores y a 46 internos.

En los hospitales extremeños hay en la actualidad 95 personas ingresadas (12 más que el pasado viernes), 11 de ellas en UCI. Con respecto al viernes, se dieron un total de 74 altas, lo que supone un acumulado de 5.626. En el parte remitido ayer por Sanidad, todas las áreas sanitarias notifican nuevos casos positivos por coronavirus: Cáceres (73), Don Benito-Villanueva de la Serena (49), Llerena-Zafra (39), Badajoz (35), Mérida (33), Navalmoral de la Mata (20) Plasencia (13) y Coria (4). La región notificó a su vez 363 casos sospechosos y se descartaron 232.

El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, publicó ayer en sus redes sociales un contundente mensaje: «El bulo de hoy es que estamos reunidos para decidir el paso a Fase 2. No es cierto», dijo el mandatario municipal. En este sentido, aclaró que «ni es una decisión que corresponda al ayuntamiento, ni estamos ahí». Salaya, sin embargo, advirtió: «Pero evitar llegar a eso es cosa de todos y todas». Y contundente aseveró. «Hoy no es cierto, pero si no hacemos las cosas bien, mañana Dios sabe».

El SES evalúa con éxito un programa de ingreso precoz

El Área de Salud de Mérida puso en marcha el 7 de abril el Programa de Detección e Ingreso Precoz de Pacientes covid susceptibles de ingresar en UCI que hasta la fecha ha obtenido un 100% de efectividad, evitando así su agravamiento y su traslado a los cuidados intensivos. El programa surge tras advertir los servicios de Neumología, Urgencias, medicina Interna y UCI del área que había pacientes que pasaban del aislamiento en sus casas con una correcta tolerancia a la enfermedad, a ingresar en UCI con un diagnóstico grave. Se propuso realizar un estudio de estos casos para adelantarse a la fase inflamatoria de la enfermedad. Con los datos conocidos de la historia natural de la enfermedad por covid-19 se dispuso, en coordinación con Salud Pública, la conveniencia de un seguimiento clínico de los pacientes aislados en sus domicilios de entre 40 y 69 años declarados desde los equipos de atención primaria como casos posibles COVID y que hubieran debutado con fiebre, informa la Junta en una nota de prensa. Desde el inicio del proyecto, gracias al trabajo en equipo de Primaria y Especializada junto a la Dirección de Salud Pública, se han monitorizado a 24 pacientes, de los que ocho cumplían con los criterios expuestos, y de estos el 100%, tras ser derivados al hospital, necesitaron de ingreso hospitalario, evitando que llegaran en peor situación clínica y no precisaron ingreso en UCI.