Renfe cambiará 40 motores de aquí a mitad de 2020 para evitar las averías en los trenes extremeños

Todavía no hemos contemplado la opción de comprar (de 2ª mano, claro está) un tren neúmatico y pillar el trazado de la A-5? Al ritmo del cantajuegos llegamos a Madrid... ahora, yo soy La Carmena, exijo pegatina eco al tren extremeño y allí no entra ni Dios. CUANTO PEOR MEJOR,... PARA LO QUE ME QUEDA EN EL CONVENTO, ME ....DENTRO