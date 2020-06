El repunte de casos de Navalmoral suma ya 19 contagios y 21 aislados

No es un brote porque se trata del mismo grupo de convivientes y el origen del contagio siempre es el mismo. Así lo defiende la consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, pero lo cierto es que el número de afectados por coronavirus en Navalmoral de la Mata crece día a día. El informe diario de este miércoles de la dirección general de Salud Pública recogía tres positivos más del mismo clúster de personas. De este modo, son ya 19 los afectados por la enfermedad en esta localidad cacereña, los cuales permanecen aislados en dos viviendas. Ninguno ha requerido hospitalización, unos tienen síntomas leves y otros son asintomáticos. «Están totalmente controlados», aseguró el martes la alcaldesa morala, Raquel Medina, en rueda de prensa. Así, además de los 19 confirmados por PCR, hay otras 21 personas aisladas como casos sospechosos; «y sigue adelante la investigación epidemiológica», explican desde Sanidad y Servicios Sociales, lo que significa que no se descartan que haya más sospechosos o contagios confirmados en los próximos días.

La voz de alarma se dio cuando en pocos días aumentó el número de positivos por un caso importado de Andalucía. El consejero José María Vergeles asegura que «lo importante es que el virus no salga de ese grupo de convivientes». Si así fuera, entonces sí se trataría de un brote y se tendrían que llevar a cabo medidas de confinamiento aún no especificadas.

Mientras tanto, lo que sí se ha puesto en marcha es un refuerzo del control policial en la ciudadanía para que se cumplan las medidas de prevención e higiene. Hay coordinación entre la Guardia Civil y la Policía Local para intensificar la vigilancia. «Pero ni estamos confinados en Navalmoral, ni estamos aislados ni estamos en reescalada», recordó la alcaldesa, que tuvo que convocar una rueda de prensa para hacer un llamamiento a la calma y para advertir de las consecuencias de compartir noticias falsas y bulos sobre las personas infectadas por covid-19. «Que no nos dé un brote xenófobo, nadie se contagia porque quiere», subrayó Medina para evitar estigmas sociales a causa de la enfermedad.

Y recordó que lo que sí debe hacer la población es respetar el distanciamiento social de 1,5 metros o hacer uno de la mascarilla; y practicar habitualmente el lavado de manos.

Los contagios de Navalvoral de la Mata no fueron los únicos del parte sanitario. También se registró un nuevo caso en el área de salud de Mérida. El lado esperanzador es que ya no se producen fallecimientos por covid-19 (la cifra acumulada es de 519 muertes) y que no hay ningún paciente hospitalizado después de que recibiera el alta el último que quedaba en planta en el Virgen del Puerto de Plasencia.

No obstante, todavía quedan alrededor de 400 casos positivos activos en la comunidad y los contagios acumulados superan los 3.000.

"Que se explique este traslado"

«Es la delegación del Gobierno en Extremadura la que debe explicar por qué se produce ese traslado desde Almería a Navalmoral de la Mata sin seguir los protocolos sanitarios y sin que se permitiera todavía la movilidad entre provincias», es la queja de los populares de Navalmoral de la Mata ante el repunte de contagios en la localidad cacereña tras un caso importado de Andalucía.

Consideran que ese repunte se podría haber evitado haciendo la prueba del covid-19 en origen y por ello piden que se investigue el caso.

Asimismo, el Partido Popular de Extremadura solicitó que se convoque de manera urgente la comisión parlamentaria de estudio sobre la pandemia del covid-19 para saber, con transparencia, qué nuevos positivos hay, dónde y en qué condiciones se han dado ante las continuas informaciones sobre «posibles brotes de contagio en la región».

El PP exigió ayer que el gobierno autonómico de Guillermo Fernández Vara ofrezca respuestas en sede parlamentaria a las incertidumbres existentes, que detalle qué medidas ha tomado para evitar su propagación y si tiene decidido algún plan si aumentaran los positivos en las próximas fechas.