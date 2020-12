Reservas bajo mínimos en la hostelería: «No tenemos nada»

Una semana tradicionalmente frenética en el sector de la hostelería también romperá la norma en este año del covid-19. Cuando los locales deberían estar ultimando los detalles de los menús concertados, atendiendo las peticiones de los más rezagados o sumando comensales a reservas concretadas hace semanas, impera el silencio. Y lo peor, según explican los empresarios, es que nada hace presagiar que vaya a mejorar mucho la situación, más allá de algunas reservas de última hora si la curva de contagios se contiene. Con eso, la mayoría cuenta con que las navidades no les reportarán este año el oxígeno que tradicionalmente les permite superar ‘la cuesta’ de los meses de enero y febrero, que ahora ven más pronunciada que nunca.



«Las navidades están muertas y la cuesta de enero va a ser este año interminable», augura José María Pérez, presidente de la Asociación de Hosteleros de Badajoz y empresario del restaurante El Laurel. En estas fechas, lo habitual es que la agenda de reservas esté completa desde hace días, pero este año rondan el 30% y únicamente para comidas, porque el toque de queda se ha llevado por delante hace tiempo la posibilidad de las cenas, incluso tras el incremento autorizado para el fin de semana y los festivos (de las 12.00 a la 1.30 horas). «La gente apura hasta el último momento para ver cómo está el tiempo y si podrán comer fuera. Eso nos puede dar alguna reserva más en estos días», apunta.

Aguantan las comidas

En Cáceres los empresarios del sector afrontan también unas fechas que ya auguran que no les permitirán remontar un año aciago. La realidad que describe César Martín Clemente, presidente de la Aecathur es la de un sector que trata de resistir a duras penas: «la gente está intentando organizar cosas para aguantar en diciembre y recuperar algo en estos días, pero no hay nada, no entra dinero y tampoco tenemos ninguna ayuda que nos permita aguantar», denuncia. «De momento, lo único que llegan son las reservas normales de un día normal de un mes más bien malo», añade. Nada del ajetreo habitual en estas fechas.



En el último año, los hosteleros se han ido acostumbrando a «planificar día a día», recuerda Nerea Blanco, portavoz de la asociación cacereña de hosteleros Acabares. A medida que la curva se aplana, aumentan los clientes y con cada repunte de los contagios, se caen las reservas.

«Ya hemos tenido cancelaciones de las pocas reservas que había por el incremento de los casos durante el fin de semana. La gente tiene miedo», reconoce la empresaria. Y sin clientes, no hay trabajo: «muchos hemos tenido que reducir de nuevo jornada a nuestros empleados», cuenta. «Es algo inaudito. Les amplias porque llega el mes de diciembre y parece que a final las cenas de empresa pueden salir, pero llega el momento y ves que no». Las fiestas de empresas han desaparecido por completo este año de la agenda navideña.



Desde ayer, cada mesa puede tener a diez comensales en lugar de seis. Pero la medida se estrenó con una advertencia del consejero de Sanidad José María Vergeles de que si los contagios suben las restricciones se endurecerán. En todo caso, el incremento de comensales tampoco parece ser lo determinante para impulsar la facturación: «el problema es que seguimos con el aforo al 40%. Así, con dos mesas de diez, a lo mejor copamos ya el salón», dice el empresario de El Laurel.

Al día

«La gente prefiere ‘guardarse’ para quedar con amigos o familiares. Así que este año no tenemos nada de empresas. Y aun así las reservas van muy al día y solo para comidas», dice Juan Miguel Palacios, del restaurante Albalat de Cáceres. El año pasado llegaron a dar hasta 80 cenas en una noche en esta semana. Pero aun retrasando el toque de queda, no tienen de momento más que dos o tres peticiones para estos días, mientras las comidas van resistiendo y el ‘take away’ (comida para recoger en el local) les está dando algo de aire. «Vamos trabajando muy al día. De hecho, hasta hace dos semanas ni siquiera teníamos un menú de Navidad para este año», reconoce.