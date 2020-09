Revuelta en Ciudadanos: cuatro diputados se hacen con los cargos del grupo parlamentario y dejan fuera al nuevo coordinador

Revuelta en el grupo parlamentario de Ciudadanos en Extremadura en contra de Madrid. La designación del diputado David Salazar como nuevo coordinador regional del partido en sustitución de Cayetano Polo, quien dimitiera el pasado jueves, parece haber encendido los humos en varios de sus diputados a tenor del documento presentado hoy en el registro de la Cámara donde se proponen los nuevos cargos del grupo parlamentario.

En dicho escrito, dirigido a la Mesa de la Asamblea, se designa a Fernando Rodríguez Enrique como presidente, a Marta Pérez Guillén como portavoz, a Joaquín Prieto Tobalo como portavoz adjunto y a José María Casares Sánchez como secretario general. El reglamento de la Asamblea de Extremadura señala que esta designación de cargos debe venir refrendada por la mitad más uno de la totalidad del grupo parlamentario y así viene recogido en el documento presentado hoy donde firman los 4 diputados que van a ostentar todas las responsabilidades.

De esta manera, David Salazar, el nuevo coordinador regional designado por la dirección nacional no ostentaría ni la portavocía ni la presidencia del grupo parlamentario. No podría preguntar ni debatir con el resto de portavoces ni con el presidente de la Junta de Extremadura. Hay que señalar, además, que ambos cargos sí recaían anteriormente en su antecesor, Cayetano Polo.

Este periódico ha podido saber por distintas fuentes que este escrito se ha presentado en el registro a medio día de hoy (alrededor de su cierre a las 13:53 horas) sin ser debatido ni decidido en el seno del grupo parlamentario de Ciudadanos y sin el conocimiento de los 3 diputados restantes y, en consecuencia, no firmantes: el propio David Salazar, Fernando Baselga y Encarna Martín. Es más, dichas fuentes han señalado que este tipo de decisiones orgánicas se realizan siempre previa consulta y visto bueno de la dirección nacional y en este caso no se ha llevado a cabo, lo que podría conllevar la apertura de un expediente disciplinario. Algunas fuentes indican que, de no retirar dicho documento, se podrían enfrentar a la expulsión del partido.

Se da la circunstancia de que la persona propuesta para presidir el grupo parlamentario, Fernando Rodríguez Enrique, acaba de acceder a su acta de diputado tras la dimisión de Cayetano Polo y consecuentemente no ha jurado o prometido el cargo. La presidencia de la Mesa deberá decidir ahora si acepta el escrito para su calificación y, en consecuencia, determina la condición de diputado de Fernando Rodríguez Enrique o deberá esperar a que jure o prometa el cargo en el pleno del 8 de octubre.