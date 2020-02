San José, ¿festivo en 2021?

Un nuevo puente festivo asoma para el próximo año en la comunidad. La Junta de Extremadura quiere que sea fiesta regional el 19 de marzo de 2021. Caerá en viernes, lo que permitirá unir este día al descanso del fin de semana y contar con un puente de tres días entre las navidades y la Semana Santa.

Pero ese no parece que sea el argumento principal de la administración regional para celebrar la festividad de San José y el día del padre. El cambio viene motivado, según argumenta el borrador del proyecto de decreto, por la festividad del 15 de agosto por el que se reemplazaría el 19 de marzo. El 15 de agosto seguirá siendo festivo pero al caer en domingo, el descanso hay que pasarlo al lunes 16 de agosto y ese es el día que se cambiaría por el 19 de marzo si finalmente así lo apueba el Consejo de Gobierno de la Junta. De momento, es la propuesta de la administración fijada en el proyecto de decreto del calendario de días festivos en Extremadura para 2021, que se encuentra en exposición pública en el Portal de la Transparencia.

Además de este día, serán festivos regionales el próximo año: 1 de enero (Año Nuevo), 6 de enero (Epifanía del Señor). 1 de abril (Jueves Santo), 2 de abril (Viernes Santo), 1 de mayo (Fiesta del Trabajo), 15 de agosto (Asunción de la Virgen), 8 de septiembre (Día de Extremadura), 12 de octubre (Fiesta nacional de España), 1 de noviembre (Todos los Santos), 6 de diciembre (Día de la Constitución Española), 8 de diciembre (Inmaculada Concepción) y 25 de diciembre (Natividad del Señor).

DESDE EL 2017 / No es la primera vez que la Junta de Extremadura apuesta por celebrar San José. En 2017 se estableció como festivo regional y se pasó el descanso al lunes 20 de marzo. Para el 2019 también se intentó pero el Gobierno estatal no lo permitió. El problema entonces era que lo que quería reemplazarse era la festividad del Día de Extremadura. El año pasado el 8 de septiembre fue domingo, por lo que el día de descanso había que pasarlo al lunes 9 de septiembre. Y se decidió trasladar ese descanso al 19 de marzo para colocar un puente festivo entre las navidades y la Semana Santa. Sin embargo, la normativa estatal no permite variar los días festivos de la comunidad.

Pero no ocurre lo mismo ahora con el 15 de agosto, que aunque sea fiesta nacional, sí está permitido variar su celebración, especialmente si como ocurrirá el año que viene hay que pasar el descanso al lunes 16 de agosto. Según el Estatuto de los Trabajadores, las fiestas laborales no podrán exceder de 14 al año, de las cuales dos serán locales y deben respetarse en todo caso cuatro festivos nacionales: 25 de diciembre, 1 de enero, 1 de mayo y 12 de octubre. La normativa permite así a las comunidades, dentro del límite de 14 días festivos, señalar aquellas fiestas «que por tradición les sean propias, sustituyendo para ellos las de ámbito nacional que se determinen reglamentariamente y, en todo caso, las que se trasladen a lunes».