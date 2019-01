Sánchez «empatiza» con los extremeños sobre el ferrocarril

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha señalado en una entrevista con la agencia Efe, sobre la incidencias en el servicio ferroviario que sufren los extremeños, que «empatizamos con ellos y vamos a darle la respuesta debida que necesitan los ciudadanos». Sin embargo, PP, Podemos y Ciudadanos critican la dejadez del Gobierno ante las reiteradas incidencias en el ferrocarril extremeño.

A este respecto, el presidente regional del PP, José Antonio Monago, insistió ayer en que «sánchez lleva siete meses y no ha hecho nada; la situación se ha agravado». Además, anunció una propuesta de pronunciamiento en la Asamblea para que el tren extremeño sea considerado un asunto de Estado; solicitará la comparecencia de la consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, Begoña García Bernal, en el Parlamento autónómico para saber cuál es el informe de incidencias que tiene la Junta y las acciones llevadas a cabo; y señaló que han registrado 32 preguntas dirigidas al Ejecutivo regional y 28 al Gobierno central relacionadas con este problema.

Por su parte, la candidata de Podemos a la Junta, Irene de Miguel, recalcó ayer que los extremeños están «muy cansados de promesas y necesitan un verdadero compromiso y no palabras». Si Pedro Sánchez quiere realmente tener un compromiso con Extremadura, «tiene que estar reflejado en el presupuesto pero, sobre todo, en la ejecución, con actuaciones rápidas», señaló. Además, subrayó que el presidente extremeño «tiene que plantarse y no pagar ni un euro más por los servicios ferroviarios hasta que no tengamos trenes dignos y seguros», ya que Extremadura es la única región que paga 4,1 millones de euros anuales «por unos trenes indignos». Por ello, avanzó que Podemos enviará esta semana una carta a Sánchez y al ministro Ábalos para exigir soluciones rápidas y urgentes «porque los extremeños estamos ya cansados de buenas palabras».

En este sentido, el portavoz regional de Ciudadanos, Cayetano Polo, manifestó ayer que al presidente del Gobierno «le importa poco Extremadura».