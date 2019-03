Sanidad amplia la vacuna de la meningitis

Sanidad y las CCAA autónomas han acordado modificar la pauta de vacunación frente a la meningitis para cubrir a los adolescentes de más variantes de esta enfermedad, pero no se incluirá en la financiación pública la vacuna frente al meningococo B (en bebés), como reclamaban algunas autonomías. Se contempla ampliar la inmunización, de tal forma que la vacuna pasará a ser tetravalente y protegerá a los adolescentes de 12 años no solo del tipo (serogrupo) C, como ocurre en la actualidad, sino además de los A, W e Y.