Sanidad no descarta la derivación de pacientes de Madrid a UCIs de otras comunidades

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

Me asombra el tiempo que se tarda en pensar en Extremadura para un tren decente y otros servicios y la rapidez con la que se la quieren quitar los pocos medios que nos quedan para hacer frente a la enfermedad beneficiando a otras comunidades. Así no me extraña que los mayores extremeños, si necesitamos cuidados ns tiren a la basura.VERGÚENZA Señor Vara, defienda la vida de los extremeños.