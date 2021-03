Sanidad prohíbe las reuniones privadas de no convivientes en el puente y Semana Santa

Extremadura prohibirá las reuniones de personas no convivientes en domicilios y otros espacios privados durante el puente de San José y Semana Santa. La medida, que por primera vez se aplica en la región, está incluida en el plan que han aprobado este miércoles el Ministerio de Sanidad y los consejeros autonómicos para evitar una nueva ola pandémica tras las vacaciones de Semana Santa.

El documento incluye el cierre perimetral de todas las comunidades, que aquí se aplicará del 17 al 21 de marzo y del 26 al 9 de abril. El toque de queda se mantiene a las 23 horas, pero vuelve a bajar a cuatro el número de comensales por mesa en el interior de bares y restaurantes.

El consejero de Sanidad, José María Vergeles, ha defendido que estas medidas no deben verse como un paso atrás, sino como un paso «para coger impulso». Extremadura es en estos momentos la comunidad con menor incidencia del país, 43 casos por cien mil habitantes, y el consejero ha justificado la aplicación del plan en la necesidad de «ir por delante del virus» para evitar una nueva ola y los más de 500 muertos que ha costado la Navidad.

El acuerdo es vinculante y de obligado cumplimiento para todas las regiones, un acuerdo «de mínimos», ha dicho, que se aplicará en todo el territorio nacional para «frenar la amenaza» de la movilidad en estas fechas. Las medidas serán revisables en todo momento y podrán endurecerse si la situación epidemiológica lo requiere, pero en ningún caso flexibilizarse.

A los cierres perimetrales solo se ha opuesto Madrid y Extremadura los ha defendido «porque pueden traer más riesgos que beneficios en un momento como este, en el que se están empezando a ver los resultados de la vacunación», ha dicho Vergeles. En el caso de la región, al ser festivo el día de San José, las nuevas medidas serán de aplicación en dos periodos: del 17 al 21 de marzo y del 26 de marzo al 9 de abril. En estos días nadie de otra comunidad podrá venir salvo por causas mayores, aunque en el interior sí estará permitida la circulación entre municipios.

Pero quizá la restricción más dura y nueva para los extremeños será la prohibición de las reuniones entre personas no convivientes en espacios privados. En la práctica, esto prohíbe las visitas en los domicilios, dar alojamiento a familiares que residan fuera o celebrar fiestas, independientemente del grado de parentesco o el número de personas. Estos encuentros sí estarán permitidos en bares, restaurantes y locales de ocio controlado donde se guarden todas las normas de seguridad.

El objetivo es evitar la transmisión descontrolada del virus, toda vez que la mayoría de los contagios se producen en entornos familiares. Evidentemente, «no habrá un guardia civil en cada puerta para vigilar», pero Vergeles ha llamado a la responsabilidad y ha recordado que infringir las normas puede acarrear consecuencias y derivar en las correspondientes sanciones.

Consciente de las reservas que se perderán en los establecimientos turísticos, el consejero ha lamentado que las medidas se hayan acordado en unas fechas tan próximas al puente de San José, pero ha dicho que la Junta de Extremadura «debía apoyar sin fisuras la cohesión del Sistema Nacional de Salud». El titular de Sanidad ha aclarado que una reserva turística no será causa justificada para viajar entre autonomías mientras los cierres perimetrales estén vigentes y que a las casas rurales no podrán ir grupos de personas no convivientes, independientemente del número.