¿Se aprueba con 5 o con 6,2?

Polémica en el proceso selectivo en marcha para la escala básica de la Policía Nacional. Decenas de aspirantes, entre ellos varios extremeños, están presentando recursos de alzada, al entender que se han vulnerado las bases fijadas en la convocatoria (publicada en el BOE) con una decisión adoptada por el tribunal calificador que les deja fuera «de forma injusta», lamenta uno de los opositores extremeños afectados.

El problema ha surgido en el examen de ortografía, a raíz de la decisión del tribunal de fijar en un 6,2 la nota de corte, algo que dicen que no se contempla en las bases. «En ningún momento se hace referencia a que se podrá elevar la nota por encima de 5», señalan desde el grupo Justicia 36, que se ha constituido para agrupar a los afectados por esta decisión, que se dio a conocer el pasado 12 de diciembre, coincidiendo con la publicación de las notas de esta prueba. «Entré a ver mi calificación y vi que, aunque tenía un 5,7, no había aprobado. No entendía nada», sostiene el aspirante con el que ha podido contactar este diario. Es uno de los que ha recurrido en la región esa medida, con el asesoramiento de Ángel Galindo, abogado que saltó a la fama por representar a algunas de las personas que destaparon la trama Gürtel.

Las bases publicadas en el BOE del 4 de julio del 2019 establecen que serán ‘aptos’ los opositores que obtengan 50 puntos en la prueba de conocimientos (el otro examen que se realiza junto al de ortografía) y para la prueba de ortografía se utilizará «la fórmula de corrección aplicada a la prueba de conocimientos», pero «no se hace referencia específica en el BOE a que se podrá elevar la nota por encima del 5», como sí se recogía en las bases de las convocatorias de otros años como la del 2012 y en otros apartados de las de 2019, según denuncian los afectados. De hecho, según los recursos «no hay una referencia explícita en la convocatoria a la facultad del tribunal para determinar una nota de corte distinta a 5).

Bases ambiguas

Desde Jupol, el sindicato mayoritario en la Policía Nacional, se les ha ofrecido también asesoramiento jurídico. Afirman que «las bases de la convocatoria «son ambiguas» y que es habitual que en el proceso se «ajusten» notas de corte para ir reduciendo los cupos que superan las distintas pruebas. «Es un recurso complicado de ganar», reconocen.

Desde la Dirección General de la Policía rechazan que la decisión que se ha tomado con el examen de ortografía no esté amparada por las bases de la convocatoria. «Está perfectamente recogido», indican fuentes de este departamento. De hecho, según explican, el examen de ortografía es uno de los que se utiliza «para modular» el número de candidatos que continúan en el proceso. «Hay ocasiones en las que se determina bajar la nota de corte y en otras, como esta, se sube para que resulte un número manejable», señalan. Afirman también que no hay cifras de los recursos que se han presentado en la región pero «todos los que lleguen se resolverán antes del 11 de enero». Esa es la fecha del próximo examen (biodata y test de personalidad) que algunos opositores no saben aún si podrán hacer.