«Se les debería caer la cara de vergüenza a los responsables de la línea»

«Feliz Año. Extremadura inició ayer el 2019 tal y como dejó el 2018, con deficiencias fragantes en sus infraestructuras ferroviarias. El tren que salió de Badajoz a las 17.18 horas dejó tirados en Navalmoral de la Mata, 5 horas y media después, a más de 150 personas», comienza la carta remitida a este diario por uno de los afectados por las incidencias del tren en Extremadura el 1 de enero.

«En ese tren iba yo y sentí, al igual que el resto de pasajeros, la indignación, el sobrecogimiento, la humillación e impotencia de vivir en primera persona cómo día a día pasan estos incidentes en la línea ferroviaria a Extremadura sin el atisbo de subsanación en el corto/medio plazo. Soy ingeniero de Caminos y me dedico a este sector ferroviario tan denostado en nuestra región, de ahí que mi perplejidad sea mayor, viendo y conociendo los avances que existen actualmente y que en mi comunidad brillan por su ausencia».

«A los responsables de la gestión de la línea se les debería caer la cara de vergüenza; los gestores políticos, que permiten la circulación de este servicio público y con nuestros impuestos subvencionan las tarifas, deberían sentir bochorno al ser ellos los representantes de los intereses ciudadanos; y a los viajeros, entre los que me incluyo, les sugiero no volver a subirse a un tren cuyo destino está ya más que claro. Yo, desde luego, no lo haré».

«Si la política aún sirve de algo, les pido que sirvan a sus ciudadanos, que sean valientes, den un paso al frente y suspendan este servicio hasta que no se pueda garantizar la seguridad de las personas que viajamos en él. Quizás aún no es tarde para evitar males mayores».

«Hoy seremos titulares de periódicos, de noticias, de tertulias y debates, pero mañana volverá pasar y el mes que viene y al siguiente. Extremadura sólo aporta diez cargos electos de los 350 posibles al Congreso de los Diputados, ese es nuestro peso real en la sociedad. Y no cambiará por mucho que reclamemos. A Extremadura se nos ha dicho muchas veces que somos el furgón de cola de este país; yo siempre fui reacio a creérmelo. Pero ayer, me lo creí».