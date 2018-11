El sector del circo llevará a la Junta al TC por no respetar la presunción de inocencia

Decenas de familias se quedarán sin trabajo si el Proyecto de Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Extremadura aprobado el martes en el Consejo de Gobierno sale adelante. Es la denuncia que realizó ayer la Asociación Circos Reunidos, que agrupa a 35 circos en toda España, y que ha anunciado que presentará alegaciones a esta normativa y la llevará ante el Tribunal Constitucional si es necesario, ya que considera que prohibir los circos con animales salvajes en cautividad no respeta el principio de presunción de inocencia y ampara un agravio comparativo. El texto normativo recoge la prohibición de instalar circos que cuenten con animales salvajes en cautividad, con independencia de su exhibición o no; así como las atracciones de feria giratorias con animales vivos y atados. El proyecto de ley iniciará en los próximos días en la Asamblea su tramitación parlamentaria.

Este colectivo señaló ayer, a través de una nota de prensa, que el proyecto de ley está lleno de «incoherencias y populismo» y que lo que pretende es «contentar a los grupos animalistas», para insistir en que «dejará sin trabajo a mas de 2.500 familias que viven del circo con animales». Además, considera que «no plantea ninguna solución para los mas de 8.000 animales que actúan en los circos españoles», y que «discrimina una vez más al sector del circo y a cualquier precio».

El sector denunció además que la Junta toma esta medida «sin contar ni con los trabajadores, ni con las familias, ni con los animales», y que la normativa «está llena de irregularidades», en el sentido de que «¿cómo se puede prohibir algo que es legal y que además esta subvencionado por el Ministerio de Cultura?», se pregunta.

Esta asociación que agrupa al sector del circo insistió en que está «en contra del maltrato animal», y que es el sustento de vida para miles de familias, por lo que está dispuesta a llegar «hasta dónde haga falta, para defender nuestro trabajo y la libertad de que el público decida qué tipo de espectáculo quiere ver en una comunidad donde el circo gusta mucho», incluido llegar hasta el Tribunal Constitucional.

En este sentido, el secretario de Circos Reunidos, David Arranz, explicó ayer a Efe que en la normativa aprobada por la Junta no se respeta el principio de presunción de inocencia porque, para impedir el maltrato animal, se prohíbe el uso de estos animales en todos los circos cuando lo más oportuno, en su opinión, sería inspeccionar y perseguir a quien sí lo comete, «pero no prohibirnos a todos». Además, aclaró que la ley extremeña, tal y como está redactada ahora, supone un «agravio comparativo» porque, por ejemplo, no afecta a exhibiciones con aves rapaces, por lo que se pregunta «¿por qué unos sí y otros no?».

Otra cuestión que no entiende este colectivo es que si las comunidades autónomas autorizan las inscripción de los circos con animales en el registro de núcleos zoológicos, «no pueden prohibir ahora que no trabajen»; al igual que si existe una norma para el transporte animal, «no se puede prohibir ahora que no sean trasladados».

DENUNCIAS GANADAS // Arraz recalcó que están a favor de cualquier ley que proteja a los animales y que haya una legislación que regule esta actividad con animales «y nosotros cumplirla», para que quienes vayan al circo «tengan la garantía de que los animales están en un estado exquisito y perfecto». En cualquier caso, advirtió de que todos los procedimientos que han iniciado contra aquellos ayuntamientos que han prohibido el uso de animales en espectáculos públicos los han ganado.

Lo cierto es la normativa cuenta con el apoyo de la mayoría del Parlamento extremeño, a tenor del apoyo mostrado ya ayer por Podemos, que la «avala totalmente», según manifestó la presidenta de la formación morada en la región, Irene de Miguel.

A su juicio, cuando la Asamblea apruebe la ley, supondrá un paso adelante en «conquistas sociales en las que hay que ir avanzando, como las relativas a estar en contra de todo maltrato animal».

De Miguel aseguró que dicha ley está «refrendada» por unas peticiones populares de numerosas asociaciones en la comunidad autónoma que estaban reclamando que los espectáculos de ocio no incluyan animales en cautividad.