El sector turístico regional empieza a padecer los efectos del coronavirus

La región está libre de coronavirus, al menos por el momento. Según los datos aportados por la consejería de Sanidad y Servicios Sociales, los cuatro últimos posibles casos que estaban en estudio han dado negativo. Pero, dejando a un lado la cuestión meramente sanitaria, ¿qué repercusiones está teniendo en los sectores socioeconómicos de Extremadura el conocido como Covid-19? A tenor de las fuentes consultadas, en la actualidad apenas se perciben efectos negativos para la economía extremeña a nivel global, no obstante, el sector turístico es el que más está notando las consecuencias. Esto responde, principalmente, a las cancelaciones de viajes a Italia, al ser el país europeo con mayor número de casos, ya que registra más de 1.000 contagiados y cerca de 30 fallecidos. A esto se suma que los turistas chinos, que en los últimos años vienen haciendo parada en la región con motivo de sus visitas a Lisboa y Madrid, también están cancelando sus viajes.

El presidente de la Confederación Empresarial de Turismo de Extremadura (Cetex), Manuel María Moreno, afirma que «se han anulado viajes de turistas que venían de China para visitar Lisboa o Madrid y paraban en Extremadura, y esto es un asunto delicado». «Algunos hoteles grandes de ciudades como Badajoz, Cáceres y Mérida han tenido cancelaciones de reservas», añade. En esta línea, las agencias de viajes que están dentro de la confederación también informan de que principalmente se están anulando viajes con destino a Italia. «El turismo es una fuente de ingresos importantes y repercute en la economía a nivel mundial. Hay que tener paciencia y esperar mejores noticias que den un giro de tuerca a la situación», sostiene.

Desde la Unión de Consumidores de Extremadura (UCE) apuntan que muchos particulares y colectivos están cancelando los viajes a Italia, con independencia de la zona. En la mayoría de los casos, los ciudadanos se ponen en contacto con la UCE para preguntar si tendrían derecho a percibir el dinero desembolsado a cuenta en caso de cancelar sus viajes. «A día de hoy no tendrían derecho porque no sería una cancelación por causa de fuerza mayor, además, la mayoría de los seguros no cubren estos casos», aclaran. Desde Viajes Nemo, en la capital extremeña, señalan que hasta que no se aclare la situación del coronavirus, este «sí puede tener una incidencia en el sector turístico».

Sobre este asunto, el secretario general de la Confederación Empresarial Extremeña (Creex), Francisco Javier Peinado, también reconoce que tiene constancia de que se han producido cancelaciones de reservas en hoteles y restaurantes de la región, debido fundamentalmente a que los turistas chinos no están saliendo de su país, donde cabe recordar que se detectaron los primeros casos de coronavirus, por el que a día de hoy han fallecido más de 2.800 personas y las cifras superaran los 79.000 contagiados.

el empresariado // «De momento, la incidencia del coronavirus en Extremadura a nivel empresarial está siendo mínima, pero eso no quiere decir que no exista», sostiene Peinado. En concreto, reconoce que algunas empresas extremeñas que exportan productos alimentarios a China, como vino o aceite, sí perciben una cierta bajada en las exportaciones porque se han paralizado algunos pedidos, aunque no en «volúmenes importantes». «Algunas empresas nos comentan que se está notando que ha bajado el nivel paquetería de los envíos que venían de China», apunta el secretario general. «Tenemos que reconocer que desde un punto de vista económico la incidencia en Extremadura no está siendo especialmente agresiva, aunque si perdura en el tiempo cada vez se notará más el efecto», subraya.

En el mismo sentido se pronuncia el presidente de Extremadura Avante, Miguel Bernal, quien asegura que de momento no han percibido «ninguna señal de alarma» por parte del empresariado extremeño. «Las empresas no nos han traslado ninguna información de que estén teniendo dificultades en las transacciones comerciales ni en las exportaciones», explica. Así, pone como ejemplo que hace varios días se reunió con empresas que exportan carne a Corea del Sur y a China y estas no le trasladaron «ningún tipo de dificultad». El único «hecho objetivo» que se ha dado hasta la fecha es la cancelación de la feria alimentaria de Japón, a la que iban a acudir seis empresas de Avante y otras tantas de la Cámara de Comercio de Badajoz, así como el aplazo de la feria del mueble de Milán, que también iba a recibir a empresas extremeñas.

A nivel cultural, y teniendo en cuenta que en la región se desarrollan numerosos eventos durante la primavera, tampoco hay que preocuparse de momento. Pese al aumento de los contagios a nivel nacional, que rozan ya los 60 casos, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, afirmó ayer que «no hay una gran transmisión a nivel nacional», por lo que se descarta anular los acontecimientos masivos.