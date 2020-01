La segunda oferta de teletrabajo de la Junta deja un 21% de vacantes

No entiendo, por ahora se les ofrece trabajar 3 días desde casa y eso el CSIF no lo llama teletrabajo porque tienen que ir 2 días en la semana a la oficina... Ineptos es la palabra que se me viene a la cabeza para este sindicato. Hay empresas que dan un solo día a la semana pero ellos quieren los 5 días... Y todavía son pocas esas empresas que dan un solo día, lo normal es que no tengas ni uno pero ellos con 3 días se están quejando. Iros a Madrid y comprobar como funciona el teletrabajo antes de fastidiar el proyecto. Y a los funcionarios que no se están acogiendo al teletrabajo, no sabéis la oportunidad que estáis desaprovechando