Segundo día consecutivo con más de 100 contagios en Extremadura

Vara y vergeles, salvo error u omisión por mi parte y según recoge este mismo periódico: Dia 27-80 nuevos casos, 1 nuevo en uci y 1 fallecido. Día 28-95 nuevos casos, dos en uci. Día 29- 97 nuevos casos, un fallecido y diez totales en las UCIs. Día 30-92 positivos, once totales en UCi y un fallecido más. Dia 31-106 positivos, doce en UCi y un fallecido más. Día 1-102 positivos, 12 en UCI y un fallecido más. Vuestra incompetencia vuelve a estar, por cuarta vez, puesta de manifiesto y de forma palmaria. No teneis la honestidad como "supuestos" valedores de actuar siempre de la manera más segura hacia los que os han elegído, como para tomar medidas que frenen esta sangría. Hemos escuchado declaraciones en las que se decía que sin economía no había salud (en plena pandemia con muertes e ingresos a diario),¡¡se soltó semejante burrada,dando a entender que se adoraba al euro por encima de la salud y del bien social. No lo olvidaremos, no os votaremos ni a vosotros ni a ningún cobarde apesebrado del resto de partidos que no han abierto la boca para EXIGIR un cambio de actuación y así evitarnos sufrimientos. ¿Qué volvereis a manifestar? ¿qué hay que elgir entre el euro o la vida?