Seguridad de Pacientes: un plan para evitar los eventos adversos en la Sanidad

Cuando acudimos a un centro sanitario lo hacemos para cuidar nuestra salud, pero hay que ser conscientes de que la asistencia sanitaria puede entrañar la posibilidad de sufrir lo que se denomina «eventos adversos», riesgos o daños no deseados para el paciente asociados a la propia atención sanitaria.

Los eventos adversos se pueden producir por fallos de organización o por errores en la aplicación de protocolos como, por ejemplo, la caída de la cama de un paciente por no haber levantado la barandilla protectora.

Para evitarlos, el Servicio Extremeño de Salud (SES) implantó en 2011 el Plan de Seguridad de Pacientes, que se vio reforzado en 2015 con la aprobación del Plan Regional para un Sistema Sanitario más Seguro.

De su aplicación se ocupan una coordinadora regional, los coordinadores de Seguridad de las ocho áreas sanitarias y un nutrido equipo de profesionales que integran los grupos de trabajo que forman parte de esta estrategia: Higiene de Manos, Cirugía Segura, Proyectos Zero de la UCI, Infección Quirúrgica Zero y Flebitis Zero.

El Estudio Nacional de Efectos Adversos Ligados a la Hospitalización reveló que un 8,4% de los pacientes que han ingresado en hospitales presenta algún evento adverso, cuyas causas principales están relacionadas con el uso de medicamentos (37,4%), las infecciones hospitalarias (25,3%) y los procedimientos quirúrgicos (25 %), y destaca que en un 42% de los casos son evitables.

En los centros de Atención Primaria, el estudio APEAS concluye que los eventos adversos están relacionados sobre todo con el uso de la medicación (48,2%), los cuidados (25,7%) y la comunicación (24,6%). En este caso, el estudio considera evitables el 70% de esos incidentes.

«La Seguridad del Paciente es un compromiso del SES y de los profesionales sanitarios con los usuarios para proporcionarles una asistencia sanitaria más segura», asegura Ana Belén Pérez Jiménez, coordinadora de Seguridad del Paciente del SES.

Ese objetivo se aborda a través de distintas líneas de trabajo, una de las cuales es implantar la Cultura de Seguridad en la organización sanitaria, fomentando el análisis de los incidentes desde una perspectiva de aprendizaje, para adoptar medidas que eviten su repetición. Para ello, la sanidad española cuenta con el sistema de notificación y registro de incidentes y eventos (SINASP), desarrollado por el Ministerio de Sanidad.

Otra línea de trabajo esencial es promover prácticas seguras que han demostrado ser eficaces. Para fomentarlas, los hospitales del SES se han adherido a los programas que pone en marcha el Ministerio de Sanidad como Cirugía Segura, para la realización de la lista de verificación quirúrgica con la que evitar errores en las intervenciones; Infección Quirúrgica Zero, para reducir el número de infecciones quirúrgicas, o proyectos Zero de la UCI, cuyo objetivo es disminuir las bacteriemias relacionadas con catéteres venosos y neumonías relacionadas con ventilación mecánica.

Más conocidas son otras iniciativas de esta estrategia como la de Higiene de Manos, para prevenir las infecciones asociadas a la asistencia sanitaria, que pueden ser evitadas en gran medida a través de una adecuada higiene de las manos, o el Programa de Optimización de Uso de Antibióticos (PROA), para minimizar sus efectos adversos, controlar la aparición de resistencias y garantizar el uso de tratamientos eficaces.

«Una parte muy importante es la participación activa del paciente en su seguridad, ya que ellos dan una visión más adecuada desde otra perspectiva distinta de los profesionales”, explica Ana Belén Pérez Jiménez, y por eso durante el mes de mayo, “Mes de Seguridad del Paciente”, se organizan en los centros sanitarios numerosas actividades formativas para involucrar a profesionales y usuarios en su propia seguridad.