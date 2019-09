El sello de garantía de la ciruela tampoco arranca

Había grandes expectativas para este año pero lo cierto es que al final la certificación ha sido más bien escaso en la campaña a punto de culminar. El sello calidad de la ciruela (CIEx, acrónimo de Ciruela de Extremadura) creado como distintivo que identifique a aquellas recolectadas en su punto óptimo de madurez, con el calibre adecuado, la tonalidad idónea y el mejor sabor, no arranca o cuanto menos ha comenzado su andadura con un paso muy lento. «La marca no se conoce y no se demanda», reconoce Miguel Ángel Gómez, gerente de Afruex, que espera que tenga efecto la campaña que se prevé poner en marcha el próximo año para dar a conocer este sello. La propia asociación lo creó en el 2018 como marca de calidad y a principios de este año se convirtió ya en Ciruela de Extremadura, marca pública de garantía amparada por la Junta de Extremadura. Pero lo cierto es que en la campaña a punto de terminar «no se ha permitido que se certifique casi nada», dice Gómez.