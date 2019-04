Semana Santa de consulta

Las primeras consultas por las tarde llegarán a la Atención Primaria la próxima semana. El Servicio Extremeño de Salud (SES) ultima la implantación de esta medida que se probará durante la Semana Santa en algunas zonas de la región, aunque según avanza a este diario «nuestras previsiones es que no van a ser muchos los centros de salud que pasen consulta por la tarde esta Semana Santa». Principalmente porque se trata de una programación vacacional de muy pocos días, por eso el objetivo principal del SES es la implantación efectiva de la jornada asistencial vespertina en los meses del verano, que «es cuando las ausencias programadas son generalizadas».

Hay que recordar que la prolongación de la jornada de los médicos de familia por las tardes se realizará principalmente en aquellos centros donde no haya sustitutos que puedan cubrir las ausencias de los médicos que disfrutan de sus vacaciones. De hecho, la instrucción que prepara el SES señala que esta medida se permitirá cuando esas ausencias alcancen el 33% de la plantilla. Y esto sucede principalmente en los centros de salud y consultorios rurales.

«En cualquier categoría profesional, la primera opción cuando existe una ausencia programada es que las plazas se cubran con sustitutos, pero eso no siempre es posible», explican desde el SES. Y es aún más complicado durante las vacaciones estivales. «Habitualmente en los centros de salud grandes, con un número elevado de profesionales, las ausencias programadas que no pueden ocuparse con sustitutos se organizan para no sobrepasar el 33% de las ausencias, cubriéndose estas por el equipo restante. En los centros de salud más pequeños, donde además la asistencia se realiza en consultorios que pueden situarse muy distantes entre sí, la opción de acumulaciones se realiza con mayor dificultad, por tanto se priorizarán estas zonas», prosigue el SES.

Pero en estas, como en el resto, la apertura de las consultas por las tardes estará supeditado siempre a la voluntariedad del facultativo y se hará por criterios de necesidad. Así lo recoge la instrucción del SES. Ahora, cada una de las ocho gerencias de salud área elaborará una propuesta sobre qué centros cumplen esas características y podrían realizar jornadas vespertinas, con vistas a su implantación más generalizada durante el periodo estival. «Cuando tengamos la programación de cada una de las ocho áreas sabremos los centros que se acogen a esta medida», concluye el SES.