El SES abre las bolsas de empleo a los nuevos médicos especialistas

Aumentar el número de médicos en las bolsas de empleo del Servicio Extremeño de Salud (SES) y permitir la inscripción de los de los nuevos especialistas para poder ofrecerles sus primeras contrataciones. Estos son los objetivos de una resolución publicada el pasado lunes por la que se establece un proceso extraordinario para actualizar las bolsas de trabaja de los médicos: de 46 especialidades de facultativos especialistas de área, de médico de familia, urgencias y pediatra en Atención Primaria, de urgencias hospitalarias, de psicólogo clínico y de técnico de salud.

Habitualmente las bolsas del SES están abiertas permanentemente para que en cualquier momento una persona pueda inscribirse por primera vez o incluir nuevos méritos, pero los listados solo se actualizan una vez al año, normalmente en octubre. Excepto para los médicos, para quienes se ha fijado un segundo corte de actualización ahora en el mes de mayo. ¿Por qué? La razón principal es la falta de profesionales y permitir la contratación de los nuevos médicos especialistas.

«La Dirección General de Recursos Humanos y Asuntos Generales ha constatado que algunas de estas bolsas de trabajo se han agotado o están integradas por un escaso número de aspirantes, la mayoría de los cuales se encuentran prestando servicios, por lo que es previsible el rechazo de las ofertas que se les realicen, pudiéndose llegar a la situación de no poder realizar más llamamientos y posteriores nombramientos para la cobertura de las plazas que se encuentren provisionalmente desatendidas, con el consiguiente detrimento de la calidad asistencial», explica la resolución del SES.

Pero además, destaca, si no se hiciera este nuevo corte aún estando en estado de alarma aquellos que a pesar de haber finalizado su formación y cumplir con todos los requisitos establecidos, no podrían comenzar a prestar servicios para el SES al no formar parte de las diferentes bolsas de trabajo. Y cabe recordar que el consejero de Sanidad se ha comprometido a ofrecer 197 contratos de larga duración a los residentes que terminan ahora su formación.

El plazo tanto para la inscripción por primera vez en las listas del SES como para la actualización de los méritos en estas categorías está abierto hasta el próximo 2 de junio.