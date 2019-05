El SES comprará 2.600 ordenadores para sesiones on line

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Curioso que entre todas las inversiones en infraestructuras no se haya mencionado ni una sola vez el Area de Plasencia que sigue esperando desde hace más de 10 años. Para qué querran ordenadores si no hay espacios para trabajar (quirófanos, consultas, urgencias....) Los grandes olvidados son el Norte. Por eso y no por más dinero es por lo que los profesionales se van