El SES convocará 2.032 plazas en 2021

El SES prevé convocar 2.032 plazas a lo largo del próximo año en todas sus categorías y entre ellas prevé que haya una actualización en el caso de la que engloba en la actualidad al personal de mantenimiento, según ha explicado este jueves el gerente del SES, Ceciliano Franco en la Comisión de Sanidad. Ha subrayado igualmente que se está trabajando ya para esa categoría en un decreto de selección y provisión para plazas básicas, singularizadas y jefaturas de unidad en el que se contempla crear una nueva categoría única de 'conductor de instalaciones'. Una vez que se concrete ese punto, se convocarán las oposiciones y los respectivos concursos de traslado.

El SES no ha convocado oposiciones para el personal de mantenimiento desde que asumió las competencias del antiguo Insalud en el año 2002. "La mayor parte de las instalaciones son ahora altamente especializadas; son equipos más sofisticados y estamos encontrando dificultades en la contratación", según ha detallado en la comparecencia solicitada por los grupos de la cámara para explicar los planes de futuro en cuanto al personal de gestión y servicios que dependen del SES.

En el caso de la categoría que engloba al mantenimiento de las instalaciones, el planteamiento con el que se trabaja y en el que parece haber un "alto consenso" con las organizaciones sindicales es crear esa única categoría de ‘conductor de instalaciones’ que abarque todas las profesiones y todas las actividades que ahora abarca (pintor, albañil, instalaciones, electricista, fontanero…) pero en la que el proceso permita seleccionar el perfil más adecuado en función de la demanda que haya en cada caso. Ha recordado, en todo caso, que muchos de los equipos que utilizan los hospitales en estos momentos son de una tecnología "altamente especializada" que cuenta con su propio personal de mantenimiento de las empresas que los suministran.

Equipos altamente sofisticados

Lo que pretende el SES con la nueva categoría es adaptar el modelo de selección a unas nuevas necesidades que no se ajustan a las que tienen los centros sanitarios en la actualidad por la cualificación que tiene el aspirante en cada caso. "No es culpa del aspirante. Es que hay una lista en la que está el personal de mantenimiento y a lo mejor el albañil accede a una plaza de pintor de calefactor o fontanero, que no es su especialidad", ha explicado Ceciliano Franco, que ha abogado por dar una solución a "un problema enquistado" y permitir "una adaptación a la nueva realidad" y a "las necesidades de cada hospital". "Pero no se va a despedir a nadie", ha asegurado Franco, ante el planteamiento de la diputada del PP, Elena Nevado, sobre la posibilidad de que algunos de los trabajadores que llevan más de 20 años como interinos pudieran verse en la calle si no superan el proceso de oposición.

En esa comparecencia, el diputado de Ciudadanos José María Casares ha pedido además que las oposiciones sean resueltas "en el menor tiempo posible".

El diputado de Unidas por Extremadura Joaquín Macías ha reclamado además que se fomente la contratación pública en todos los casos que sea posible.