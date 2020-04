El SES duplicará la experiencia del personal contratado durante la crisis

Los aspirantes que estén en las bolsas de empleo del Servicio Extremeño de Salud (SES) y acepten un contrato de trabajo temporal mientras dure la crisis sanitaria tendrán ventajas cuando vuelvan a la bolsa de empleo: «serán puntuados duplicando el número de días trabajados». Así se recoge en una instrucción del SES publicada el pasado 7 de abril, en la que se adoptan otras medidas para el conjunto de los empleados públicos de la sanidad ante la situación generada por el coronavirus.

Este punto concreto de la instrucción indica que el beneficio en el baremo de la experiencia profesional será para aquellos que acepten un nombramiento temporal en el SES desde el pasado 15 de marzo y hasta la finalización de la crisis sanitaria. Y es precisamente este límite el que está generando polémica y malestar entre interinos y temporales que empezaron a trabajar antes del 15 de marzo. «Es una medida discriminatoria», opina Raúl Tardío, un abogado extremeño al que han acudido varios trabajadores para presentar sus reclamaciones.

«Hay gente que firmó un contrato antes que sigue trabajando y otros que firmaron antes del estado de alarma y acaban de dejar de trabajar hace varios días, aunque lo han estado haciendo durante el estado de alarma. Esa es la principal vía de las quejas». Pero además, señala, hay profesionales de la sanidad privada que también reclaman que ese beneficio se aplique para la experiencia en la sanidad privada que también lucha contra el covid-19. Recuerda que una sentencia ya obligó al SES a contabilizar en sus bolsas el tiempo trabajado en el sector privado. «Esta es otra vía de quejas».

Además de considerarla una medida discriminatoria, Tardío señala que tampoco ha sido negociada tal y como requiere cualquier modificación del pacto del 2013 por el que se regulan los procesos de selección de personal temporal en el SES. «Se toman decisiones que en el fondo son plausibles pero sin negociar generan controversia y el movimiento es tremendo». El abogado ha colgado en su blog particular un modelo de requerimiento individual para impugnar la instrucción que en pocas horas ha recibido más de 2.000 visitas. Asegura que las impugnaciones se están presentando ya.

La doble puntuación, también para los nuevos inscritos en bolsa

Las personas que hayan prestado servicios durante esta crisis sanitaria y que posteriormente se inscriban en alguna bolsa de trabajo del SES, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en la normativa de aplicación, tendrán también doble puntuación por los servicios prestados durante la crisis. Según recoge la instrucción del SES del pasado 7 de abril, esta media se extenderá tanto a los que de forma excepcional se ha autorizado su contratación durante esta pandemia. Son profesionales de ciencias de la salud que no dispongan del título de especialista, aquellos que se encuentren en fase de evaluación, a estudiantes del grado de medicina y enfermería en su último año de formación, estudiantes en su último año de formación de las profesiones sanitarias que no sean medicina ni enfermería, así como a las personas que hayan finalizado el ciclo de FP de técnico de cuidados auxiliares de enfermería que no tengan todavía el título.