El SES empieza a vacunar a los alumnos de la UEx en prácticas

Buenos días. Me parece estupendísimo, pero mientras vacunada a todos estos críos, maestros incluidos basándose en no se que riesgos, a mi madre con 86 años de Badajoz aún no la han aún llamado y después de preguntar en el centro de salud, dicen que ya la llamarán la semana que viene o la otra. ¿Los de 8o para arriba no tienen riesgo? Vergüenza ajena con el manejo que la Junta está haciendo. Ahí lo dejo.