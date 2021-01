El SES espera resultados de siete casos sospechosos de la cepa británica

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha remitido al Centro Nacional de Microbiología de Majadahonda, en Madrid, siete muestras de casos sospechosos de la nueva variante del SARS-Cov-2 identificada en Reino Unido, por lo que está a la espera de sus resultados.

Así lo ha confirmado el consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, José María Vegeles, quien a preguntas de los periodistas en rueda de prensa en Mérida ha apuntado que "la cepa británica puede estar entre nosotros, y en otras comunidades autónomas".

Según ha señalado, este Centro Nacional de Microbiología no funciona los fines de semana, por lo que hasta el momento el SES no tiene la confirmación de que sea esta cepa o no.

En cualquier caso, Vergeles ha señalado que hasta que llegue la confirmación, están "actuando como si fuese esta variante" británica del coronavirus.