El SES financiará la nueva vacuna tetravalente para niños de 12 años

El Servicio Extremeño de Salud (SES) va a empezar a financiar después del verano la nueva vacuna tetravalente contra la meningitis A, C, W e Y para los menores de 12 años. De esta forma, la región se adhiere al acuerdo alcanzado el pasado 15 de marzo en la Comisión de Salud Pública, en la que el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas acordaron nuevos cambios en el calendario de vacunas. No obstante, pese a que la inmunización contra esta enfermedad se amplía del serogrupo C a estos tres citados, la comisión no ha considerado oportuno incluir en la financiación pública la vacuna contra la meningitis B (Bexero) por la «falta de datos de efectividad y su corto periodo de protección».

Con la nueva pauta de vacunación adolescente, se sustituirá la dosis que ahora se suministra a los 12 años frente a la meningitis C por la nueva vacuna tetravalente, que también protege de los serogrupos A, W e Y. El cambio se llevará a cabo de forma gradual y deberá estar implantado en todo el territorio nacional a lo largo del 2020. Con el fin de establecer una protección más global, además de vacunar a los 12 años, se realizará una vacunación de rescate a los jóvenes de 13 a 18 años de forma gradual en los próximos dos o tres años.

El SES ya ha comenzado con los trámites necesarios para realizar este cambio y «cuando se disponga de las dosis de vacuna necesarias», se hará efectivo en el calendario, lo que se prevé que sea después del verano. Cada una de las cohortes de edad que se vacune tendrá un coste de casi 354.000 euros, según confirma la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales. Actualmente, la inmunización contra la meningitis B incluye en el calendario extremeño tres dosis a los cuatro meses (la tasa de cobertura ronda el 94%), 12 meses (99%) y 12 años (74%), que es la que se modifica ahora.

La Comisión de Salud Pública ha seguido las recomendaciones del Comité Técnico Asesor de Vacunaciones, que confirma una ligera tendencia ascendente de los casos de la enfermedad meningocócica invasiva desde el año 2014 en la población adulta, si bien su incidencia sigue siendo baja. El aumento se ha observado fundamentalmente en la enfermedad causada por los serotipos C, W e Y. No obstante, el mayor número de casos son producidos por el B (la vacuna no está financiada y ahora se ha vuelto a descartar incluirla), sobre todo en menores de cinco años, con una tendencia descendente desde el año 2000. En los últimos años, no se ha producido ningún fallecimiento en menores de un año.

Esta patología consiste en una inflamación de las membranas (meninges) que cubren el cerebro y la médula espinal y se manifiesta con fiebre, dolor de cabeza, náusas, vómitos, rigidez de la nuca y disminución de la conciencia. Pero el meningococo no solo produce meningitis, sino también sepsis cuando llega a la sangre. Puede aparecer de forma esporádica o en brotes cada cierto tiempo.

PEDIATRAS / La vacuna tetravalente es una de las recomendadas por la Asociación Española de Pediatría (AEP), que está de acuerdo con que se incluya en la financiación pública. No obstante, el colectivo solicita que las campañas de vacunación se pongan en marcha lo antes posible dada la tendencia actual de la enfermedad en España y en el resto del mundo. Además, discrepa en cuanto a no considerar la inmunización a los 12 meses e incluso se plantea si debería incluirse ya para los lactantes, pues «todas las formas de enfermedad meningocócica invasora son más frecuentes en los menores de un año».

Al respecto, el Ministerio de Sanidad explica que solo se ha modificado la pauta de vacunación para los adolescentes porque el repunte de los casos afecta a la población adulta, pero no se descarta aplicarlo a la población infantil en las próximas temporadas si se detecta un aumento también en esta estapa.

La tetravalente, según el ministerio, «proporcionan una respuesta inmune adecuada frente a todos los serogrupos incluidos, con una persistencia de protección de al menos 5 o 10 años». Además, estas vacunas «son seguras y protegen también a nivel de la nariz y la garganta, es decir, son capaces de producir protección inmunitaria».

Cabe destacar que algunas comunidades autónomas como Castilla y León, Canarias y Andalucía habían anunciado ya antes de este acuerdo con el Ministerio de Sanidad que iban a incluir la tetravalente en sus calendarios.