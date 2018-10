El SES garantiza que la atención sanitaria "no se va a ver afectada" por las 35 horas de los sanitarios

"La flexibilización horaria de los profesionales del SES en los centros sanitarios no va a afectar a la atención sanitaria de los pacientes". Así lo ha manifestado esta mañana el director gerente del SES, Ceciliano Franco, en declaraciones a Canal Extremadura Radio. "En la práctica el ciudadano no va a notar prácticamente nada", ha insistido. Los 17.000 trabajadores del Servicio Extremeño de Salud (SES) hacen desde hoy 35 horas presenciales en los centros sanitarios de la región, las otras dos horas y media a la semana las harán sobre todo en formación, hasta que se llegue a las 35 horas definitivas semanales, una cuestión que debe regular el Gobierno central y que "va a caer y espero que sea pronto", ha asegurado Franco. "Aunque digan que no, los trabajadores estoy seguro que saben cómo tienen que aplicar la flexibilización horaria", ha indicado. Actualmente hay 6.000 trabajadores del SES que trabajan a turnos, con una jornada laboral establecida, que ha pasado el turno estándar de 1.631 horas anuales a 1.519 horas, y también bajan los turnos nocturnos y los que tienen rotación, que van a hacer 1.464 horas en lugar de las 1.512 horas que hacen hasta ahora. Además, en este trimestre tendrán un día libre más las personas que trabajan por turnos; y desde enero de 2019, el número de horas "baja sensiblemente, en torno a sesenta horas", ha explicado.

Con ello, los profesionales en lugar de salir del trabajo a las 15:30 horas de lunes a viernes, saldrán a las 15:00 horas. ¿Qué pasa entonces con esa media hora? Pues el acuerdo entre el SES y los sindicatos establece que siempre debe haber "al menos un médico y un enfermero en los centros de salud cabeceros con el Punto de Atención Continuada (PAC), el turno de urgencias, hasta que las 15:30 empiece la jornada del Punto de Atención Continuada, como siempre", ha recalcado Franco. Además, los trabajadores de 24 horas, que son médicos y enfermeros de las unidades medicalizadas y de las guardias en los PAC reducen ahora su cómputo anual de 1.560 horas a 1.484 horas.

CONTRATACIONES

Para paliar esas dos horas y media semanales que deben suplir con formación los profesionales, se harán entre 100 y 150 contrataciones para suplencias, ha señalado el director del SES. "Lo que más me motiva de esta medida, es que podemos hacer actividades de participación comunitaria con la población, amas de casa, grupos de diabéticos, etcétera, y eso es muy importante", ha recalcado.

En todo caso, ha insistido en que "los centros sanitarios van a estar abierto las mismas horas, se van a realizar las mismas horas, las van a realizar más gente, y los ciudadanos no van a notar absolutamente nada".