El SES hace 16.000 PCR de media a la semana

Extremadura ha logrado incrementar su capacidad para realizar pruebas PCR en un 400% de cara a esta segunda ola de la pandemia de coronavirus. Según los datos facilitados por la Consejería de Sanidad, ahora se practican una media de 15.900 pruebas a la semana, frente a las 3.729 del periodo comprendido entre el 15 y el 21 de junio, justo antes del fin del estado de alarma. La región aún sigue estando a la cola del país en cuanto a la realización de este tipo de pruebas (ocupa el puesto 14 de 17 con una tasa de 116,38 PCR por cada 100.000 habitantes, según datos del Ministerio de Sanidad), pero aún así está logrando realizar PCR en las primeras 24 horas al 95% de los casos sospechosos. Además, el porcentaje de asintomáticos detectados es del 67%. Factores, según la Junta, que indican que las labores de rastreo sí están funcionando correctamente.

Desde el inicio de la pandemia son un total de 135.443 las pruebas PCR realizadas. Esto significa que el Servicio Extremeño de Salud (SES) ha testado ya al 12,7% de la población extremeña, aunque sin olvidar que la PCR ofrece una ‘foto fija’ del momento y no sirve para confirmar si la persona ya ha pasado el virus con anterioridad o ha generado defensas. Desde comienzos de marzo hasta el domingo 21 de junio (día que finalizó el estado de alarma) se hicieron 44.470 PCR (el 32,8% del total), y desde esa fecha al 9 de septiembre han sido 90.973 (la mayoría, un 67,2%). Con estas cifras, el promedio de pruebas semanales ha pasado de las 3.729 del fin el estado de alarma a las 15.900 actuales, lo que supone un aumento «de más del 400%», destaca la consejería.

Además de las PCR, en la región también se han seguido realizando test rápidos y serológicos para la detección del covid. La estadística la recoge el Ministerio de Sanidad y según los últimos datos publicados, hasta el pasado 3 de septiembre han sido un total de 87.110 pruebas (81.456 test rápidos y 5.654 serológicos) que hay que sumar a las 135.443 PCR. En la última semana, la realización de estos test rápidos se ha incrementado en la comunidad en un 13%.

Una entrevista decidirá la PCR tras la alerta de la ‘app’

Recibir una alerta en el móvil de la app ‘Radar Covid’ advirtiendo de que hemos estado expuestos al contagio (más de 15 minutos a menos de dos metros de una persona positiva) no será suficiente, en principio, para exigir que nos hagan una prueba PCR. Es lo que marca la última estrategia de detección precoz del Ministerio de Sanidad, que se ha actualizado para incorporar la puesta en marcha de esta aplicación de detección y rastreo de contactos vía bluetooth. En Extremadura ya está disponible, pero las notificaciones aún no están activadas. Según marca Sanidad, serán los rastreadores los que decidan si a cada una de esas personas expuestas se les hace o no una PCR. Lo harán solo si está recomendado tras una entrevista personal y previa comprobación de que la alerta es tal y no una captura de pantalla. La entrevista, como sucede ahora con los contactos estrechos, es necesaria para «calibrar» si realmente el riesgo ha sido tal.