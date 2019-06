El SES permitirá que los médicos se jubilen voluntariamente a los 70 años

El próximo plan de recursos humanos del Servicio Extremeño de Salud (SES) incluirá la posibilidad de ampliar voluntariamente la edad de jubilación de los médicos hasta los 70 años de edad. Lo dijo el viernes el consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, durante su participación en el acto institucional del Día de la Profesión Médica celebrado en Cáceres. «Será una realidad la voluntariedad para seguir ejerciendo hasta los 70 años de edad si así se encuentra capacitado el médico», afirmó, según detalla el Colegio Oficial de Médicos en una nota.

En su intervención, el consejero también se refirió a la dificutad que existe actualmente para dotar de especialistas a los hospitales más pequeños y periféricos. Al respecto señaló que es necesaria la colaboración entre la administración y la profesión médica para hacer «atractivas» esas zonas, porque de no ser así «solo los incentivos no servirán». En este sentido, el presidente del Colegio de Médicos de Cáceres, Carlos Arjona, aseguró que seguirán trabajando para que los médicos que terminan su formación en la provincia puedan «acceder a un trabajo estable en Extremadura y no tengan que marcharse fuera».

Arjona felicitó a todos los galardonados de la jornada así como a los médicos que se han jubilado durante este año y a los nuevos colegiados, a los que les animó a que participen del colegio «porque es vuestra casa y tiene que ser punto de encuentro, de debate y formación continuada».

Una vez más abogó por velar para que reciban una «mejor» formación por parte de tutores capacitados que «estén incentivados», para lo que incidió en la necesidad de modificar el modelo de tutorización de los residentes, profesionalizando esta figura porque «los servicios hospitalarios y los centros de salud que realicen esta actividad tienen que ser reconocidos por su labor generosa».

Durante la celebración del Día de la Profesión Médica, a la que también asistió el secretario general del Colegio de Médicos de Badajoz, José Alberto Becerra, se ha otorgado la distinción de Colegiado de Honor a Jesús Domínguez Cuesta, presidente de la Hermandad de Donantes de Sangre de Cáceres. Además se han entregado dos medallas al mérito colegial, una al doctor Miguel Ángel Martín Vicente y otra a Antonio Floriano Corbacho.