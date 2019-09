El SES vacunará de meningitis a más de 20.000 jóvenes a partir de octubre

El Servicio Extremeño de Salud (SES) va a empezar en el próximo mes de octubre a vacunar contra la meningitis a más de 21.000 jóvenes de 17 y 18 años después de que el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas acordaran incluir en el calendario financiado la nueva vacuna tetravalente que protege contra los serotipos A, C, W e Y. Desde enero el SES empezará a poner esta vacuna a todos los niños al cumplir los 12 años, pero ante el repunte de casos de esta enfermedad entre la población adulta se va a proceder a realizar una vacunación de rescate a los jóvenes de 13 a 18 años, esto es, los nacidos entre 2001 y 2007. Son más de 71.000 y para llegar a todos ellos se ha establecido un calendario con horizonte al 2021, comenzando por los más mayores.

Así, a partir del 1 de ocubre y hasta junio de 2020 será el turno de los nacidos en 2001 y 2002, que ahora tienen entre 17 y 18 años. Son un total de 21.095 jóvenes y el SES les informará de la recomendación de vacunarse mediante correo postal (recibirán una carta a su nombre en su domicilio), por mensajería (SMS) y por redes sociales (Facebook, Instagram y Twitter). «Es importante que alcancemos altas coberturas vacunales para que así, además de conseguir una protección individual, también la consigamos de grupo, ya que al estar más personas protegidas evitamos que se pueda propagar la enfermedad», recuerdan desde la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales.

15.000 DOSIS / En el segundo semestre de 2020 se tendrán que vacunar los jóvenes nacidos en 2003 y 2004, y ya en el año 2021 tendrán que hacerlo los nacidos en 2005, 2006 y 2007. Por su parte, los niños nacidos en el año 2008 (cumplen los 12 en 2020) y sucesivos recibirán la nueva pauta de vacunación conforme a lo establecido en el calendario.

Según informa el departamento que dirige José María Vergeles, el SES dispone ya de las dosis necesarias para hacer frente a la vacunación de las dos primeras cohortes de edad y la primera adjudicación de 15.000 unidades se ha realizado por un importe de 471.750 euros.

Actualmente el calendario extremeño incluye la vacuna contra la meningitis C a los cuatro meses, 12 meses y 12 años. Con la nueva pauta se sustituirá la dosis que se suministra a los 12 años por la nueva vacuna tetravalente, que también protege de los serogrupos A, W e Y. La Comisión de Salud Pública ha seguido las recomendaciones del Comité Técnico Asesor de Vacunaciones, que confirma una ligera tendencia ascendente de los casos de la enfermedad meningocócica invasiva desde el año 2014 en la población adulta, si bien su incidencia sigue siendo baja.

El aumento se ha observado fundamentalmente en la enfermedad causada por los serotipos C, W e Y. No obstante, el mayor número de casos son producidos por el B (la vacuna no está financiada y cuando se aprobaron los cambios para introducir la tetravalente se volvió a descartar incluirla), sobre todo en menores de cinco años, aunque con una tendencia descendente desde el 2000. En los últimos años no se ha producido ningún fallecimiento en niños menores de 12 meses.