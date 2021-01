«Si eres contacto estrecho, aunque el test sea negativo, hay que aislarse»

El consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, ha lamentado en más de una ocasión que haya personas que son contacto estrecho (esto es, han estado en situación de riesgo de contagio -más de 15 minutos sin mascarilla y a menos de dos metros de distancia- con una persona que ha dado positivo) y que no guardan el periodo obligatorio de aislamiento de 10 días porque el test que se han hecho ha salido negativo. «Aunque sea negativo, hay que guardar cuarentena», recuerda Vergeles.

La explicación es sencilla. Hay veces que el virus no da la cara, es decir, no se detecta en la prueba, hasta que no pasan unos días. Por eso ahora la PCR en el SES se suele hacer a los contactos estrechos a los siete días.

Pero hay más realidades que denuncia Vergeles. «Se están detectando cada vez más contactos estrechos que deciden directamente acudir a una clínica privada para hacerse un test de antígenos y, si le sale negativo, siguen su vida con normalidad».

Habría que recordar igualmente que las pruebas de antígenos se suelen recomendar solo a personas que presentan algún síntoma.

En cualquier caso, un resultado negativo no exime al contacto estrecho de estar aislado 10 días, aunque la persona no presenta ningún síntoma no significa que no esté poniendo en riesgo a su entorno cercano.