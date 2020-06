Si no abrimos ahora, la gente luego no va a venir»

El albergue turístico de Aldeanueva del Camino abrió el pasado lunes. «De momento, para este fin de semana tenemos reservadas una habitación de las pequeñas y luego hay algo, no mucho, en julio», afirma, Álvaro Rodríguez, su gerente. En condiciones normales, en los ‘meses de peregrinos’, desde abril hasta mediados de mayo, estos concentran «un 80% o más» de su clientela.

Con vistas a lo que vendrá después del verano, «cree que siendo realistas vamos a tener una reducción del 15 o el 20% mínimo. Seguramente la gente se anime más pero siembre va a haber personas con miedo. Hay que tener en cuenta que muchos peregrinos son jubilados y gente mayor, que es un grupo de riesgo». Para el 2021 aguarda que ya no haya ningún problema. «Vamos a tener lo que queda del año malo pero luego volveremos a la normalidad», pronostica. «Yo sé que esto no va a ser rentable con la reducción de aforo, pero pienso que, si no abrimos, la gente luego no va a venir. Ahora tenemos que pensar que es como si empezáramos de nuevo. Si decimos todos que no abrimos, no podemos esperar que llegue nadie», remarca Rodríguez. «Esto es un negocio, pero también es un servicio», remacha.