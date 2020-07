«Si Salud Pública no llama, no son contactos estrechos y no tienen riesgo de contagio»

La Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura ha lamentado que la noche del viernes se produjera un cierto colapso en los servicios de urgencias y emergencias, así como del 112, en relación a las consultas realizadas por muchos ciudadanos sobre si eran contactos estrechos por haber acudido a un establecimiento de hostelería de Badajoz donde un empleado o empleada había dado positivo por coronavirus. Las redes sociales y grupos de mensajería instantánea ayudaron a difundir la noticia de este positivo y cundió la alarma en buena parte de gente que había estado en el local en días anteriores situado en el centro de la capital pacense.

«Debemos llamar a la tranquilidad de los ciudadanos de Badajoz, ya que Salud Pública se pone en contacto con todas aquellas personas que pudieran ser contactos estrechos. Si Salud Pública no lo hace es porque no son contactos estrechos y no tienen ningún riesgo», señaló la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. El gobierno regional quiso advertir de que no hay mejor forma de estar tranquilos frente a la infección que utilizar las medidas de protección colectiva e individual como el distanciamiento social, la mascarilla cuando no se pueda mantener esa distancia, higiene de manos con cierta frecuencia y la protección ante toses y estornudos con el pliegue del codo.

12 positivos

La dirección general de Salud Pública comunicó ayer otros 12 casos confirmados con 42 contactos en la región. Los casos confirmados pertenecen a las Áreas de Salud de Badajoz y de Navalmoral de la Mata. «Y, de momento, no suponen la existencia de un brote nuevo en ninguna de las dos áreas de salud», dijo la Junta en un comunicado.

Los cinco casos de Navalmoral de la Mata pertenecen a los contactos en seguimiento y aislados (43) y que en el control sistemático que se va realizando para dar altas, dieron ayer la PCR positiva. «Por tanto, no se les puede dar el alta, pero no incrementa en absoluto ni el tamaño del brote, ni las personas en seguimiento, por lo que se sigue con un control muy importante del brote de Navalmoral y sin riesgo de transmisión comunitaria.

Los siete casos confirmados en el Área de Salud de Badajoz pertenecen a una misma familia que ha presentado síntomas leves y que, de momento, no es un brote, sino un agrupamiento familiar en el que se está estudiando la relación epidemiológica con los dos brotes declarados. Estas 7 personas confirmadas han dado origen a 42 contactos que están siendo estudiados y en aislamiento hasta que se confirme su negatividad en coronavirus.

En el balance de la última jornada, se han notificado 115 casos sospechosos y se han descartado 127. Continúan hospitalizados dos pacientes, ninguno en UCI, y se han dado 3 altas más, lo que eleva a 4.329 los pacientes curados.

El Área de salud de Badajoz notifica 37 nuevos casos sospechosos y ha descartado 30. Notifica 7 nuevos. Hay 504 pacientes curados.

El Área de Salud de Cáceres ha registrado 21 casos sospechosos y ha descartado 28. Tiene un paciente hospitalizado en planta. Hay 1.1941 pacientes curados.

El Área de Salud de Mérida detecta 10 casos sospechosos y ha descartado 12. Tiene 401 pacientes curados.

El Área de Salud de Plasencia ha notificado 17 casos sospechosos y ha descartado 19. Tiene 602 pacientes curados.

El Área de Salud de Don Benito-Villanueva de la Serena registra 17 casos sospechosos y ha descartado 20. Ha dado 345 altas epidemiológicas.

El Área de Salud de Navalmoral de la Mata ha registrado 4 casos sospechosos y ha descartado 8. Tiene 1 paciente hospitalizado en planta. Hay 294 pacientes curados.

El Área de Salud de Coria no ha notificado casos sospechosos. Tiene 194 pacientes curados. El Área de Salud de Llerena-Zafra ha notificado 9 casos sospechosos y ha descartado 10. Tiene 48 pacientes curados.

La comarca del Segrià, confinada

De otra parte, la Generalitat decidió confinar desde mediodía de ayer en sus viviendas a los habitantes de la comarca leridana del Segrià ante el aumento de casos de coronavirus registrado en las últimas horas en la provincia, que suma nueve brotes activos. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, justificó la medida debido a un «crecimiento demasiado importante de casos de contagio», por lo que desde este sábado están restringidas las entradas y salidas en el territorio afectado.

Varios efectivos de los Mossos d’Esquadra llevan a cabo los controles policiales y tienen órdenes de multar a quienes desobedezcan las medidas acordadas para limitar la movilidad. El operativo es parecido al que cerró la Conca d’Òdena en Igualada al inicio del estado de alarma, en marzo. Mossos, Bomberos, SEM y Protección Civil forman parte de un centro de mando avanzado dentro del área cerrada.

Desde las cuatro de la tarde de ayer está prohibida la entrada o salida de la comarca salvo para aquellas personas que deban desplazarse para trabajar. Las restricciones de entrada y salida de la comarca no afectan la circulación por las autovías y autopistas que cruzan este territorio.

El viernes dejó un notable incremento en el número de muertos por coronavirus en España. Los datos publicados por Sanidad informan de 17 fallecimientos por Covid-19 más que el jueves, una cifra que triplica los cinco del día anterior y que es la más alta desde el último ajuste de datos (realizado el 19 de junio). Mientras, según la OMS ninguna de las decenas de vacunas para el coronavirus que se están investigando o de las 17 que están sometidas a ensayos clínicos está lo suficientemente avanzada como para decir cuándo se podría producir una vacuna eficaz y segura. En EEUU, nuevo récord diario con 60.383 nuevos casos.