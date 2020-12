Siga en directo el pleno de la Asamblea de Extremadura

AL PASEANTE: el mero hecho de resaltar en este periódico, las diferencias de inversión que la Junta de Extremadura, hace entre Cáceres y Badajoz, no es una cuestión de ser provinciano, sino simplemente nuestra obligación que todo ciudadano de una democracia debe tener. Si queremos que una democracia funcione, el ciudadano debe alzar la voz y denunciar los abusos y como cacereño, me siento discriminado. Yo pago los mismos impuestos que cualquier ciudadano de Badajoz, entonces ¿por qué no se me trata igual, ni tengo los mismos derechos a prosperar que ellos?. Ya que le gusta tanto pasear, dese un paseo por cualquier pueblo grande de Badajoz y observará cómo están todos más industrializados que Cáceres capital. ¿Qué por qué no salgo a pasear por Cáceres con una pancarta y lo denuncio en persona como me dijo en otra ocasión?, pues porque sería hacer el idiota. Pienso que es mejor aprovechar la oportunidad que me brinda el periódico y animar a otros a hacer de ciudadano y protestar por esta injusticia que llevamos soportando durante mucho tiempo. El único desarrollo que nos permiten es lo que se conoce con el término de “racismo medioambiental” y es colocar aquellas empresas que nadie quiere en territorios que no tienen poder o que no protestan, como éste: minas de litio, pero no la fábrica; paneles solares mal colocados, sin tener en cuenta que acabas con el ecosistema de especies en vías de extinción; los futuros parques de aerogeneradores, que acabarán con el tipismo de nuestras sierras y con el turismo. Y para colmo SIN TENER BENEFICIO LOCAL. Ser provinciano PASEANTE, es otra cosa. Ser provinciano PASEANTE, es que te “TE ESTÉN MEANDO ENCIMA Y PARA COLMO DIGAS QUE LLUEVE”.