SIMEX alerta de la difícil situación sanitaria por falta de médicos

Lógicas las peticiones del Sindicato Médico de Extremadura (Simex), sobre todo en exigir que se “cumpla lo pactado”. Es la misión de un sindicato. Pero de ahí a hablar de “sobrecarga laboral” en Atención Primaria, Urgencias y Hospitales, provocada por el coronavirus, cuando según todos los datos, la actualidad el covid-19 no está teniendo una especial incidencia, parece un poco excesivo y exagerado, más cuando en atención primaria siguen sin recibir visitas personales, cuando todo el resto del mundo laboral ya ha normalizado sus relaciones con clientes y usuarios. No sembremos el pánico ni pretendamos atemorizar a la población con exageraciones y aprovechar la pandemía para resolver problemas anteriores no resueltos. Nos puede pasar lo que lo del cuento que viene el lobo, siendo mentira. Es decir que a lo mejor cuando sean ciertas las alarmas, no nos las creamos.