Sin abrazos, besos ni despedidas

Debieran ilustrarnos también con imágenes de las funerarias llenas de cadáveres tirados por los suelos, el IFEMA repleto de cajas y bolsas mortuorias, las UCIS llenas de pacientes sedados e intubados... Mayormente para no caer en la tontería sentimental progresista. Que no se diga ni se piense que el Gobierno y sus corresponsables mediáticos subencionados, no hacen nada por concienciar a las gente del peligro de los contactos físicos de esta pandemia. Cualquier ciudadano crítico podría pensar que hasta tienen algún interés en la propagación de contagios porque "les va la vida en ello".