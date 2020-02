«Sin las empresas grandes el Mobile queda descafeinado»

Mobbeel es una empresa extremeña que ofrece soluciones biométricas para la verificación de la identidad a través de dispositivos móviles. Nació en el 2008, el mismo año del lanzamiento del sistema operativo Android, y cuenta en la actualidad con una veintena de trabajadores en Cáceres, en el Garaje 2.0, y creciendo. «Estamos en búsqueda activa de desarrolladores», cuenta Rafael Campillo, director de Márketing de Mobbeel.

Durante semanas han estado trabajando sobre su participación en el Mobile World Congress (MWC) de Barcelona, el mayor evento mundial de telefonía móvil, al que llevan ya nueve años acudiendo. «Es una fecha marcada en el calendario. Aunque en los últimos años estamos centrados en eventos más pequeños y específicos, el Mobile es un evento al que hemos sido fieles y no solemos faltar. Este año llevábamos un stand propio dentro del pabellón de la empresa pública Red.es. Pero se ha cancelado y no podemos hacer nda. Ya habíamos realizado una inversión en el alojamiento, desplazamiento y el stand que difícilmente vamos a recuperar, es pronto aún para saberlo, pero realmente no ha sido por nosotros», apunta Campillo.

La cancelación del evento ha trastocado su planificación anual y también repercutirá en su negocio, aunque es difícil cuantificar los perjuicios. «Los beneficios de participar en un evento de este tipo son varios, el más directo es la captación de nuevos clientes. Allí haces relaciones comerciales, encuentros de negocios... son días intensos y puedes obtener un buen puñado de potenciales clientes que luego, por supuesto, hay que trabajárselo mucho. También se mantienen contacto con partners, con clientes consolidados y luego hay otros beneficios menos tangibles a nivel de márketing, de imagen, de proyección...».

Campillo entiende la decisión final tras la marcha del MWC de las principales empresas tecnológicas porque «si vas a un evento sin las grandes, queda descafeinado y pierde potencia». Pero lamenta los perjuicios: «Hay un trabajo previo hecho y esperanzas puestas en aras de obtener un retorno». Mobbeel cubre cinco herramientas biométricas: iris, facial, voz, firma y huella. Tiene clientes en distintos sectores y en varios países del mundo.