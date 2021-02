Deniegan el paso fronterizo entre Portugal y Extremadura a 41 personas de las 1.300 controladas

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

La pandemia, no debiera señalar mayores restricciones que las sanitarias absoljutamente necesarias. Cuando Alemania (que no tiene más vinculo estratégico luso que la base aerea de utilización conjunta en Beja), invita a contagiados portugueses tratarse en algunos de sus landers, en Valencia de Alcantara y Caya, no debieran recuperar los duros controles fronterizos en tiempoos de ambas dictaduras peninsulares...