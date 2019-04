Los sindicatos advierten que habrá protestas si no hay acuerdo en el convenio del campo

CCOO y UGT también advirtieron ayer de que habrá movilizaciones si finalmente no se alcanza un acuerdo en el convenio del campo, del que se celebrará una nueva reunión el 30 de abril, ya que el salario mínimo de 900 euros «es de obligado cumplimiento y no tiene discusión posible». La secretaria regional de UGT , Patro Sánchez, indicó que «no se puede intentar jugar con las horas o con la ampliación de la jornada» y recordó que aunque el próximo martes está prevista una nueva reunión con la patronal del campo, no cree que se vaya a desbloquear la situación «y si no hay acuerdo tiene que haber movilización». Por su parte, la líder de CCOO, Encarna Chacón, calificó la situación de «kafkiana, del siglo XIX» y se preguntó «como es posible que el empresariado se esté planteando poner en juego algo que es de ley». Asimismo, añadió que es «como si cuando se negocia un convenio se nos planteara que las vacaciones serán de diez días cuando el estatuto de los trabajadores dice que son 30».