Los sindicatos insisten en mantener cerradas también las aulas de los colegios

«Seguiremos insistiendo en la necesidad de una vuelta a las aulas en la modalidad a distancia también para los colegios de Infantil y Primaria, y en su defecto, en realizar un cribado previo de pruebas rápidas de antígenos», valoró ayer el sindicato ANPE, que lleva solicitando desde el pasado lunes el retorno escolar con enseñanza telemática ante la alta incidencia del covid-19 con el fin de garantizar «una vuelta segura a las aulas».

No obstante, la consejera de Educación descartó ayer que por ahora se vaya a realizar un cribado masivo a los docentes antes de su incorporación. «Hoy por hoy no se plantea, la duración son 72 horas y eso no nos da máximas garantías», dijo Esther Gutiérrez.

Las decisiones anunciadas ayer tampoco convencen a CCOO, que considera necesario «posponer la apertura de todos los centros educativos» al menos 14 días desde el último festivo (6 de enero) ante la situación actual del covid, que «se va a complicar más con la ola de frío». El sindicato pide a Educación que amplíe la propuesta de retrasar la vuelta presencial a las aulas a todos los niveles, incluida la universidad. «En estos momentos debe primar la seguridad a la presencialidad». Insisten también en la solicitud para que los trabajadores de la educación sean considerados grupo prioritario para la vacunación contra el covid-19.

Para el sindicato PIDE las medidas anunciadas para la vuelta a las aulas son «insuficientes». Valora que Educación haya ampliado la formación virtual hasta el 20 de enero, como solicitó hace unos días, pero reclama que también se opte por la no presencialidad en las etapas de Infantil y Primaria e incluso que esta se amplíe hasta final de enero. «Creemos que Educación se equivoca, porque entre los docentes sí hay movilidad, son de distintas localidades, viajan e incluso comparten coche», apunta PIDE, que solicita un cribado masivo antes de la incorporación a las aulas.

Por su parte, el sindicato CSIF también considera «insuficientes» las medidas para el inicio del segundo trimestre, insiste en extender la enseñanza virtual a todas las etapas y en realizar pruebas PCR a los docentes.

También UGT mostró ayer su disconformidad y solicita a la Junta de Extremadura que rectifique su propuesta inicial de regreso a las aulas y extienda la enseñanza telemática a todos los niveles educativos, también en Infantil y Primaria, así como a la Universidad de Extremadura. Rrclama, también, incluir al personal de centros educativos como grupo de riesgo, esencial y prioritario en el plan de vacunación de la Junta de Extremadura.