Los sindicatos piden una vuelta al cole on line también en Infantil y Primaria

Varios sindicatos docentes de la comunidad pidieron este martes a la Junta de Extremadura que el retorno escolar tras las vacaciones navideñas también sea telemático para los alumnos y docentes de Infantil y Primaria, incluso que se prolongue más de una semana. La decisión de la administración es que en estas etapas se retome la actividad educativa el próximo lunes con la máxima presencialidad, pero los sindicatos critican que no se dan las condiciones para iniciar el segundo cuatrimestre con todas las garantías sanitarias ante el aumento de los contagios en la región.

CSIF Extremadura exigió que extienda la enseñanza no presencial a todos los niveles educativos «sin excepción». «Consideramos que, en una región prácticamente confinada, los alumnos más pequeños del sistema y los maestros, así como el resto de trabajadores de los centros educativos de Infantil, Primaria y Educación Especial, no deben estar en la primera línea de exposición a posibles contagios». El sindicato cree que, como ocurrió el 11 de marzo, se debe volver a la enseñanza no presencial para garantizar la salud de todos, ya que el paso a escenario 3 durante siete días en las enseñanzas medias es «insuficiente». Por ello, insiste en que se realicen PCR y test de antígenos antes de retomar el curso y que, al menos, se extienda la formación telemática para todas las etapas educativas en las localidades con mayor incidencia acumulada de covid-19.

Desde el sindicato PIDE consideran un «acierto» el retraso en la vuelta física a las aulas anunciado para las enseñanzas medias, pero reclama que esta medida también se aplique para los escolares de Infantil y Primaria. Además, defiende que el escenario 3, que supone la enseñanza virtual, debería prolongarse hasta el 20 de enero y no hasta el día 17, ya que sería el 20 cuando se cumplirían los 14 días desde el último festivo del calendario laboral. Basan su petición en tres factores: la evidencia del inicio de la tercera ola de covid-19 en la región, la previsión de la Aemet de la llegada una ola de frío (una de las medidas para evitar la propagación es mantener las clases ventiladas) y que la llegada de la vacunación está siendo «insuficiente», por lo que solicitan además incluir a los miembros de la comunidad educativa como grupos prioritarios para la inmunización y que se lleve a cabo en los propios centros. Todo esto, advierte, «complica mucho la reanudación del curso escolar en condiciones de garantía sanitaria y un mínimo confort aceptables».

Por su parte, ANPE Extremadura también reclama extender la modalidad de enseñanza telemática a todos los cursos. El sindicato destaca que «por el mismo razonamiento y las mismas condiciones pandémicas en la región por las que se retrasa la modalidad presencial al 17 de enero, se acuerde y decrete para Infantil y Primaria, pues el virus no entiende de edades a la hora de propagarse y precisamente por las características propias del alumnado, es absurdo e incoherente no adoptar esta medida en dichas etapas educativas. En esta situación actual no cabe escudarse sobre si un alumno de 10,11 años es más contagioso que uno de 12».