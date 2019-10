Los sindicatos rechazan las mejoras de Tenorio y mantienen la huelga indefinida

Los responsables de Ambulancias Tenorio y los representantes de los trabajadores cerraron ayer una nueva jornada de reunión de escasos avances, que sitúan cada vez más cerca la huelga indefinida convocada a partir del 1 de noviemble. La empresa se sentó ayer a la mesa con «una batería de propuestas» que los representantes de los trabajadores rechazaron «porque lo que plantean es renegociar el convenio a la baja». Solo se vio con buenos ojos el planteamiento que llevó Tenorio para mejorar las dietas de los trabajadores de los servicios programados (unos 180), que ahora no cubrían íntegramente los gastos. Además los responsables de la empresa llevaron otras cuatro propuestas para reestructurar el servicio e intentar cumplir con las 12 horas de descanso entre jornada que marca la ley; mejorar las condiciones de algunas bases en mal estado; abonar las irregularidades de las nóminas antes de que termine este mes o ajustar las plantillas de los Puntos de Atención Continuada (PAC), algo que estaba incluido en el acuerdo de mayo que por el que se desconvocó la anterior huelga (se pactó 2,5 trabajadores por PAC) y que no se ha cumplido aún. «La parte social no podemos asumir las malas decisiones empresariales», señala Víctor Arnelas, uno de los integrantes del comité de huelga.

Por su parte la empresa sostiene a través de un comunicado que «no desfallecerá en su intento por abordar la situación actual de las ambulancias en Extremadura» y que seguirá presentando «soluciones concretas que pueden llevarse a cabo de manera sostenible». A pesar de la falta de acuerdo por el momento, dicen estar confiados en que será posible alcanzar un consenso suficiente en próximas citas aparcar también esta vez la convocatoria de huelga. Los representantes de los trabajadores, ven en todo caso lejana esa posibilidad por el momento. Así las cosas, se mantienen tanto el paro previsto para el próximo lunes de 13.00 a 15.00 horas y la concentración frente a la residencia oficial del presidente de la Junta de Extremadura en Mérida, como la huelga indefinida convocada para el 1 de noviembre.

recurso/ Al margen de la reunión, UGT ha interpuesto un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) contra el SES y la empresa, al considerar que se ha vulnerado el derecho de huelga de los trabajadores por los servicios mínimos fijados para los paros convocados para este mes de octubre (los rechazan porque son de caso el 100%) y por la forma en la que la empresa le dio traslado a los trabajadores que se iban a ver afectados.