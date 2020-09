La situación de los embalses de Cáceres, mejor que la de Badajoz

La situación actual de los embalses de la provincia de Cáceres es mejor que el índice de volumen de agua embalsada registradas en las de Badajoz. Las presas de la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) acumulan una capacidad total de embalse de 6.627 hectómetros cúbicos. Sin embargo, en la actualidad tienen un volumen de agua embalsada de 3.742 hectómetros cúbicos (el 56,47% del total), frente a los 3.049 (el 46,01%) que registraba hace justo un año, según los datos recogidos en la web Embalses.net.

El pantano de Alcántara, el segundo con mayor capacidad de Extremadura, alberga 1.971 hm3 (62,37%) de 3.160 posibles. El de Valdecañas, 615 (42,53%) sobre un máximo de 1.446 y el de Gabriel y Galán acoge 400 (43,91%) sobre 911. Se trata de las tres principales presas de la provincia de Cáceres.

Los embalses pertenecientes a la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) tienen una capacidad máxima para almacenar 7.592 hectómetros cúbicos de agua. Sin embargo, durante esta pasada semana acumulan un volumen de 2.388 hectómetros, el 31,45% del total; frente a los 2.965 almacenados a principio de septiembre del 2019, 39,05%.

El pantano de La Serena, el primero con mayor capacidad de la región, alberga 610 hm3 (18,95%) de 3.219 posibles. El de Cíjara, 365 (24,25%) sobre un máximo de 1.505 y el de Orellana acoge 505 (62,50%) sobre 808. Se trata de las tres principales presas de la provincia de Badajoz.

El embalse de Alange almacena 212 hectómetros cúbicos de agua, lo que equivale a un 24,88 por ciento de su capacidad. Esto supone 10 puntos menos que el año pasado, es decir, el embalse ha perdido en los últimos doce meses 72 hectómetros cúbicos de agua, según los datos publicados por la Confederación Hidrográfica del Guadiana.

Para este tipo de situaciones, la CHG tiene previstas una serie de medidas en su Plan Especial de Sequía. Entre ellas destaca la de informar a los usuarios sobre la situación y expectativas de evolución de los recursos utilizables con el fin de que programen sus actividades futuras, y la de recomendar a las comunidades de regantes que valoren la posibilidad de manejar cultivos que requieran menores cantidades de agua.

El de Alange es el segundo peor porcentaje de todas las presas que gestiona la Confederación Hidrográfica del Guadiana en la provincia pacense, solo por detrás del embalse de La Serena.

Además de la de Alange, la presa de Tentudía también está en situación de «alerta» (no llega a 2 hectómetros cúbicos de agua embalsada); mientras que de los demás embalses que gestiona la CHG, los que están en peor situación son los de Torre de Abraham y Vega del Jabalón, en la provincia de Ciudad Real, y el de Piedra Aguda de Olivenza, todos en «emergencia» por falta de agua.



A nivel nacional

Mientras, a nivel nacional la reserva hidráulica ha vuelto a bajar, situándose ya en un 50,8% de su capacidad total esta semana, tras perder en los últimos siete días 828 hectómetros cúbicos (hm3), es decir, el 1,5% del total, según datos facilitados por el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, que indica que en total los embalses guardan 28.283 hm3 de agua.

Todo ello, pese a las precipitaciones de la última semana, que han afectado considerablemente a toda la Península. La máxima se ha producido en San Sebastián-Donostia, con 86,5 l/m2.

Por ámbitos, la reserva del Cantábrico Oriental se encuentra al 72,6%; la del Cantábrico Occidental al 75,9%; la del Miño-Sil al 68,1%; la de Galicia Costa al 61,7%; las Cuencas internas del País Vasco al 76,2%; la del Duero al 66,4%; la del Tajo al 49,6%; y la del Guadiana al 32,1 por ciento.

Asimismo, Tinto, Odiel y Piedras está al 65,9%; Guadalete-Barbate al 39,6%; Guadalquivir al 34,1%; Cuenca Mediterránea Andaluza al 48%; Segura al 43,4%; Júcar al 50,8%; Ebro al 68,6%; y las Cuencas internas de Cataluña al 85,7 por ciento.

Ahora mismo, la reserva alberga un 10,2% más de agua que en las mismas fechas de hace un año (25.659 hm3), pero está un 13,7% por debajo de la media de agua embalsada en estas fechas en los últimos diez años (32.778 hm3).

Cáceres busca solución a la sequía



El julio pasado el Ayuntamiento de Cáceres dio por aparcado el trasvase de Portaje cuando la Confederación Hidrográfica del Tajo incoo el expediente para la redacción de un nuevo proyecto. Hasta que eso llegue, el alcalde, Luis Salaya, avanzó a principios de este mes, que será a partir de otoño cuando está previsto que arranquen los trabajos para la ampliación del trasvase del Almonte para que mejore el abastecimiento de agua en la ciudad. La obra ha sido adjudicada a una UTE por 632.000 euros y el plazo de ejecución es de ocho meses.

Tal y como publicó este rotativo con este proyecto se reemplazarán nueve bombas que trasvasan al Guadiloba y así se ampliará la capacidad del trasvase de 2,5 a 3,6 millones de litros. El objetivo es mejorar el bombeo desde la estación de tratamiento de agua potable hasta el depósito de la Montaña, que abastece a toda la urbe.

Salaya recordó que «es una situación que arrastramos desde hace muchos años y tiene bastantes causas y deja en evidencia que Cáceres tiene un problema grave en cuanto al abastecimiento de agua, que una ciudad de este tamaño no puede vivir eternamente dependiendo de situaciones muy volátiles para poder seguir abasteciéndose o no, o que pudiera llegar a darse una situación, que no va a darse este año, en la que hubiera una ruptura del abastecimiento en la capital cacereña si no tomamos medidas, lo cual sería extremadamente grave, aunque fuera de 10 minutos».

El regidor admitió que la ciudad está en una situación difícil «que no se conocía desde hace más de 20 años». Si entonces la capacidad era de 20 hectómetros cúbicos, en julio estábamos estamos en 6,29, un 30,7% del total.

Además, apuntó que a finales de año esperamos que se pueda proceder a la sustitución del sistema de bombeo del Almonte, «con un aumento de la capacidad de bombeo que nos va a dar una buena estabilidad en ese sistema que hoy es de 20.000 metros cúbicos lo que son 12.000 metros cúbicos menos que el consumo diario de agua de la ciudad y con el nuevo sistema nos permitirá cubrir el 100% del consumo de agua diario, lo que nos daría una estabilidad que nos haría depender menos del Guadiloba y más de Alcántara».