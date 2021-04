Cómo sobrevivir a los tipos negativos

El negocio bancario, al menos el tradicional, se basa en comprar dinero a través de los depósitos de los ahorradores y vendérselo posteriormente a los agentes económicos que lo necesitan a través de préstamos. Pero, ¿qué ocurre cuando el dinero es ‘gratis’ y ambos precios se mueven cerca del cero? Resolver este problema ha sido la prioridad del sector financiero en los últimos años, en los que la política monetaria expansiva desarrollada por el Banco Central Europeo (BCE) para mitigar los efectos de la crisis financiera se ha traducido en unos tipos de interés negativos.

Una de las consecuencias ha sido la de dar un motivo más para continuar con el proceso de concentración bancaria y reducir así los costes. Pero además de ganar eficiencia, bancos y cajas se han visto obligados también a buscar vías de negocio alternativas, como la comercialización de fondos de inversión y seguros o la gestión de carteras.

En el sector también se ha optado por aumentar el cobro de comisiones, penalizando a los clientes con una menor vinculación, los menos rentables por no tener la nómina o la pensión domiciliada. Algunas entidades han dado el paso, incluso, de comenzar a cobrar por los depósitos a clientes particulares a partir de ciertas cantidades, una situación que lleva ya tiempo siendo más habitual en el caso de las empresas.

Estas son algunas de las claves que las entidades extremeñas o con una fuerte implantación en la región dan sobre cómo les está afectando esta situación y qué están haciendo para conseguir sobrevivir a ella.

«Descartamos cobrar comisiones por los depósitos bancarios»

Juan Ramón Gómez Hernández

Director Área de Negocio de Caja Rural de Extremadura

¿Resultan los depósitos bancarios rentables a día de hoy para una entidad financiera?

Por supuesto que no. Los márgenes son los que son. Si las hipotecas se están dando en el entorno del 1%... Nuestro negocio tradicional, que es comprar y vender dinero, se ha desvirtuado del todo. En cualquier caso, nosotros no cobramos a nadie por los depósitos e incluso los remuneramos en la medida en que se puede cuando son a plazo fijo.



¿Cómo ha compensado Caja Rural de Extremadura esa pérdida de márgenes financieros?

Pues no con el incremento puro y duro de las comisiones de mantenimiento, que son las que no gustan y las que en general soliviantan más a los clientes. Lo hemos hecho, por un lado, con una mejora de la eficiencia y con el ahorro de costes, que es fundamental en cualquier empresa hoy en día. También dando más inversión e intentando crecer en volúmenes razonables. El año pasado lo hicimos en un 15%. Y luego por la vía de los servicios. Se trata de que los clientes te perciban y te elijan como proveedor de todos aquellos que son financieros. Ahora mismo el ámbito de los seguros, por ejemplo, es fundamental para las entidades.



¿Ha incrementado mucho la entidad en los últimos años la comercialización de estos productos?

En el caso de los seguros, en los últimos cinco años ha aumentado al menos un 50%. Las cajas rurales contamos con nuestra propia compañía, RGA, que nos permite comercializar todo tipo de seguros: de vida, hogar, automóviles, responsabilidad, mercancías... También los hacemos en el ámbito agrario a través de Agroseguro. Asimismo, se ha potenciado mucho la comercialización de fondos. En cualquier caso, eso no significa que podamos descuidar nuestro negocio tradicional a pesar de que los tipos estén muy bajos. El año pasado, el 20% de las hipotecas que se han dado en la región eran de Caja Rural de Extremadura.



¿Descartan comenzar a cobrar comisiones a los clientes por tener su dinero depositado en la caja?

En nuestro ánimo no está ni mucho menos repercutir este coste a nuestros clientes. Otras entidades empezaron hace tiempo a hacerlo con las personas jurídicas y las administraciones públicas, incluso algunas han comenzado también con los particulares a partir de ciertas cantidades. Cada uno tiene su filosofía, pero nosotros a medio plazo los descartamos completamente.

«Apostamos por relaciones con el cliente a largo plazo»

Javier del Pueyo Villalón

Director general de Banca Pueyo

¿Cómo ha afectado la política tan prolongada de tipos de interés negativos al negocio bancario?

Considero que los tipos bajos pueden ser buenos en un momento como el actual, pero dentro de un orden. Creo que es irracional la aplicación de tipos negativos por parte del BCE, sobre todo por el perjuicio que provoca a los ahorradores ya que son los grandes perjudicados con este planteamiento. No tiene sentido que se desincentive el ahorro de esta manera. El descenso de los tipos de interés provocado por la abundante liquidez del mercado puede estar provocando un estrechamiento de márgenes en el sector, pero para mí el problema de fondo es que esta política puede estar creando una burbuja de precios en determinados activos, que a futuro pueden ocasionar ciertas crisis. Por eso hay que ser cautos y nosotros insistimos mucho en tener perspectivas a largo plazo sin dejarse llevar por la presión de los mercados.



¿Cómo se está compensando su impacto en el margen de intereses?

La mayor parte de la compensación viene propiciada por el crecimiento de la inversión crediticia. Nos caracterizamos por ser una entidad que intentamos acompañar a los clientes en todos los ciclos de la economía y ello nos da un crecimiento estable. Debo destacar que en la anterior crisis, la de 2007, sacamos 36 puntos de diferencia al sector en crecimiento de la inversión crediticia. Nos parece que debemos tener el balance preparado en todo momento, para no dejar desatendidos a nuestros clientes. Además, los clientes nos trasladan la confianza con una mayor vinculación, lo cual contribuye a mitigar el descenso de márgenes.



¿Se descarta o no comenzar a cobrar por depósitos a particulares, como ya han empezado a hacer algunas entidades, o subir las comisiones a clientes vinculados?

Nosotros no hemos trasladado los tipos negativos del BCE a los depositantes de la entidad repercutiendo un tipo negativo. No obstante, deberemos ver la duración de las políticas ultralaxas del BCE, ya que los grandes depósitos suponen un elevado coste para las entidades. Ello nos ha llevado a realizar algunas modificaciones en la política de comisiones, si bien estamos en la parte baja del sector financiero, habiendo una mayoría de clientes que están exentos de comisiones por su vinculación. Apostamos por relaciones a largo plazo aunque ello implique sacrificar la rentabilidad en el corto plazo.

«El éxito está en lograr una mayor satisfacción y vinculación del cliente»

Pablo Llamas

Director de la Unidad de Negocio de Cajalmendralejo

¿Cómo ha afectado a Cajalmendralejo la política ultraexpansiva del Banco Central Europeo (BCE)?

La situación actual del sector financiero, con tipos de interés negativos de forma persistente desde hace más de 4 años junto con el exceso de liquidez, se traduce en una merma sobre la rentabilidad de las entidades financieras. En Cajalmendralejo, somos conscientes de ello y lógicamente nos afecta al haber seguido una política de gestión especialmente prudente. No obstante, esta situación se compensa en la en la actualidad con un incremento de negocio ligado a una cada vez mayor cartera de clientes, radicando nuestro éxito en un modelo de negocio cuyo objetivo se basa en lograr un mayor grado de satisfacción del cliente y con ello un incremento de su vinculación con nuestra entidad.



¿Con qué herramientas cuenta para ello la entidad?

Una de las principales herramientas es contar con un sistema informático propio, que nos permite ganar en eficiencia al tener que soportar menores costes que otras entidades financieras en este importante apartado; pero sobre todo nos ofrece una gran autonomía y adaptabilidad para, partiendo del estudio prácticamente individualizado de las necesidades y prioridades de cada cliente, poder ofrecerle en cada momento los productos y servicios financieros que mejor se ajusten a satisfacer sus necesidades, lo cual facilita el cumplimiento del objetivo perseguido de obtener una mayor rentabilidad ligada al incremento de vinculación del cliente.



¿Han incrementado también la comercialización de otros productos financieros no bancarios?

Efectivamente, un incremento de negocio que se propicia con el asesoramiento profesional y cercano a través de los trabajadores de nuestra red de oficinas en materia de inversión crediticia, seguros, medios de pago, productos de inversión y ahorro, etcétera, que se compagina y complementa en estos momentos con el incremento ligado a la contratación a través de canales digitales, que ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos meses.



¿Ha afectado esta situación a su red comercial?

Gracias a todo lo indicado anteriormente, a pesar de la corriente contraria del sector financiero, no sólo hemos podido mantener sino que hemos ampliado tanto nuestra plantilla de trabajadores como nuestra extensa red de oficinas y puntos de atención, además de poder seguir manteniendo el nivel de compromiso con la sociedad a través de nuestra obra social, con la que año tras año colabora en numerosas acciones tanto a nivel social y cultural, siempre teniendo como prioridad las actuaciones de carácter asistencial tan necesarias en los tiempos actuales a favor de los sectores más necesitados y vulnerables.

«En el entorno actual, fondos y seguros son opciones importantes»

Eugenio Luis Agarrado

Responsable de Unicaja Banco en Cáceres y el Sur de Extremadura

Unicaja Banco ha adaptado su gestión a fin de mitigar los efectos del prolongado escenario de bajos tipos de interés en diversos frentes, como el crecimiento de negocio, la reducción continuada de gastos de explotación o la disminución de los activos no productivos, según se indica desde esta entidad. Así, la actividad comercial del grupo ha experimentado en el último ejercicio un impulso significativo. Los recursos de clientes han aumentado un 6,5% en el 2020, y también se ha producido un crecimiento de los recursos fuera de balance (fondos de inversión y seguros, principalmente), que subieron un 2,6% en el último trimestre del ejercicio anterior.



En este sentido, como en el conjunto del sector financiero, en Unicaja Banco también se ha seguido la tendencia a un fuerte incremento de la captaciones de fondos de inversión desde inicios de 2021, continuando con la línea iniciada en el comienzo de la pandemia.



Como señala Eugenio Luis Agarrado, responsable de Unicaja Banco en Cáceres y el Sur de Extremadura, «el fondo de inversión es una de las mejores opciones existentes de instrumentos financieros, disponible para una amplia gama de ahorradores e inversores. Su tratamiento fiscal, su liquidez y las grandes posibilidades de diversificación hacen que el producto sea muy atractivo».



«En un entorno de tipos de interés como el actual, que penaliza el ahorro en depósitos y los saldos en cuenta, los fondos y los seguros son opciones importantes en la estructura financiera de los clientes», agrega. Además, añade Agarrado, «otro factor fundamental de los fondos es su gran versatilidad, al adaptarse al perfil de riesgo-rentabilidad que mejor se ajuste a las necesidades del cliente».



Por otra parte, a fecha de hoy, la entidad no tiene una política generalizada de aplicación de los tipos negativos en relación con los depósitos, quedando exentos con carácter general tanto particulares como pymes. Dentro del segmento de Banca Corporativa y clientes institucionales, con base en negociaciones ‘cliente a cliente’, en casos puntuales sí se pacta dicha aplicación.



Sobre la aplicación de comisiones, Eugenio Luis Agarrado indica que «en Unicaja Banco cada vez son más los clientes exentos del pago de la comisión de mantenimiento de cuentas a la vista. Son clientes acogidos a distintos programas basados en el cumplimiento de elementos de vinculación por contratación de productos o servicios, por edad, o según pertenencia a distintos segmentos sujetos a dicho régimen en las condiciones establecidas. Entre ellos figuran los pensionistas, los jóvenes y otros colectivos de particulares, autónomos, profesionales y empresas, que reúnan unos niveles de vinculación».