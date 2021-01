«Solo pedimos que nos dejen trabajar»

Está claro que no se puede meter a toda la gente en el mismo saco, pero: No hay funcionarios de este ayuntamiento, Diputación,Junta,... que no pueden teletrabajar y cobran estando en casa? No hay sanitarios que pillaron vacaciones y no se pusieron vacunas...? No hay transportes,centros comerciales,grandes ligas deporte que no sufren ? Sabemos que no es fácil dar soluciones, no pasa en ningún país. Pero decir que cierren los demás y yo no, no es justo.