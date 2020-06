«Solo queremos trabajar. Una tirita no para nuestra hemorragia»

«Intento evitar ponerle nombres y apellidos a las miserias de la gente. Contar casos particulares es muy duro porque las familias que se acercan aquí tienen un sentimiento de culpa, de derrota y de vergüenza». Lo cuenta José Viera, de la Red de Solidaridad Popular, un movimiento social de ayuda a los más vulnerables que desde que estalló el estado de alarma casi ha triplicado su campo de acción. Antes de la pandemia atendían a 53 personas, ahora se ocupan de 117.

Su local está en la calle Pedro Romero de Mendoza, frente al Mesón Diego, en La Mejostilla. En este número 13 se resume la parábola de la humanidad. Hay cajas de plátanos, cartones de leche y botes de café. Muchos días, casi todos los días, Viera y su compañero, Manuel García Garzo, se han pasado 13 horas seguidas trabajando, metiendo la mercancía en bolsas para luego repartirla entre los más necesitados. «Cuando acabamos, esto parece un campo de batalla».

Y no solo acude la gente en busca de comida, lo hace también para encontrar respuesta a sus derechos cercenados. «Quieren saber qué ayudas hay, a qué subvenciones tienen derecho porque los teléfonos de las instituciones están colapsados. Algunos no han cobrado todavía los ERTES; les dicen que tienen mal los papeles. La mayoría vivía al día, sin un colchón de ahorro, de manera que ese dinero les supone un mundo, una eternidad».

Viera es de los que piensan que «no ha acabado nada. Está empezando algo muy duro económicamente». Aún así, nota en las familias un halo de esperanza, «de ver cómo podemos tirar adelante, un ánimo de lucha, de no rendirse. Dicen: ‘A ver si me vuelven a llamar. Me han tumbado, pero me voy a levantar’».

García Garzo comparte idéntico criterio. Por eso califica de insuficiente el ingreso mínimo vital. La Red de Solidaridad es uno de los colectivos que han solicitado que se incremente la cuantía hasta llegar al umbral de la pobreza (739 euros) o que la Junta de Extremadura complemente dicha prestación. Insiste en que «lo que se necesita es una renta básica de cuarentena».

Para la red, integrada en la Plataforma Estatal por la Marea Básica junto con otros colectivos sociales y vecinales, la próxima puesta en marcha del Ingreso mínimo Vital es un avance muy modesto y muy poco ambicioso. «Pocas migas para demasiadas bocas», argumentan. «Más planes de empleo y ninguna prestación por debajo del umbral de la pobreza» son sus principales reivindicaciones. «462 euros para un hogar unipersonal están muy lejos de los 739. Por tanto, se incumple el compromiso establecido en la Carta Social Europea firmado por los países miembros».

Solicitan «un programa de empleo garantizado ambicioso que refuerce los maltrechos servicios públicos azotados por los recortes y que han mostrado sus costuras en esta pandemia». Por eso, para los afectados es fundamental que el gobierno regional complemente este dinero con la renta garantizada extremeña. En los próximos días, tanto la Red como el resto de plataformas realizarán una serie de actividades y movilizaciones con el objetivo de exigir medidas más ambiciosas. La primera será hoy en Mérida, donde los colectivos planean un paseo reinvindicativo desde la plaza de España hasta el Sexpe.

García Garzo ha sufrido el dolor de muchos ciudadanos que ahora «lo que quieren es trabajar, pero el mercado los ha expulsado. El mínimo vital es una tirita que no para nuestra hemorragia», explica mientras pone en orden las bolsas de comida, listas para el reparto.